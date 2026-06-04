ВСУ взяли под дроновый контроль временно оккупированную Горловку — видео

Украинские бойцы дронами контролируют Горловку на ТОТ Донетчины

Об этом говорится в сообщении бригады в соцсети.

Рыцарские пилоты взяли Горловку под контроль, — отметили в 28 ОМБр.

Операторы батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й бригады все больше наносят ударов по логистике в тылу россиян. Грузовики, автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает. Поделиться

Как отметили военные, "сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами".