ВСУ взяли под дроновый контроль временно оккупированную Горловку — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли под дроновый контроль временно оккупированную Горловку — видео

дрон
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Источник:  online.ua

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили о взятии под дроновый контроль временно оккупированной россиянами Горловки Донецкой области.

Главные тезисы

  • Украинские бойцы 28-й отдельной механизированной бригады контролируют оккупированную Горловку при помощи дронов.
  • Беспилотники операторов батальона “Вспышка” наносят удары по логистике врагов, уничтожая их транспортные средства.

Украинские бойцы дронами контролируют Горловку на ТОТ Донетчины

Об этом говорится в сообщении бригады в соцсети.

Рыцарские пилоты взяли Горловку под контроль, — отметили в 28 ОМБр.

Операторы батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й бригады все больше наносят ударов по логистике в тылу россиян. Грузовики, автомобили, квадроциклы — все, что заезжает во временно оккупированную Горловку, там и сгорает.

Как отметили военные, "сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами".

Ранее бойцы батальона беспилотных систем третьей отдельной штурмовой бригады нанесли удары по логистике российских захватчиков в Луганской области, добравшись до самого КПП "Изварино" — более чем в 205 км вглубь контролируемой врагом территории.

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