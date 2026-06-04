ВСУ взяли под дроновый контроль временно оккупированную Горловку — видео

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявили о взятии под дроновый контроль временно оккупированной россиянами Горловки Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские бойцы 28-й отдельной механизированной бригады контролируют оккупированную Горловку при помощи дронов.
- Беспилотники операторов батальона “Вспышка” наносят удары по логистике врагов, уничтожая их транспортные средства.
Украинские бойцы дронами контролируют Горловку на ТОТ Донетчины
Об этом говорится в сообщении бригады в соцсети.
Рыцарские пилоты взяли Горловку под контроль, — отметили в 28 ОМБр.
Как отметили военные, "сам город находится примерно в 35-40 км от наших позиций. И если раньше враг относительно спокойно там катался, то сейчас его транспорт под регулярными ударами".
Ранее бойцы батальона беспилотных систем третьей отдельной штурмовой бригады нанесли удары по логистике российских захватчиков в Луганской области, добравшись до самого КПП "Изварино" — более чем в 205 км вглубь контролируемой врагом территории.
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