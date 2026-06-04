ЗСУ взяли під дроновий контроль тимчасово окуповану Горлівку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли під дроновий контроль тимчасово окуповану Горлівку — відео

дрон
Джерело:  online.ua

Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Сухопутних військ Збройних сил України заявили про взяття під дроновий контроль тимчасово окупованої росіянами Горлівки Донецької області.

Головні тези:

  • Українські бійці 28-ї окремої механізованої бригади взяли під дроновий контроль окуповану Горлівку на Донеччині.
  • Безпілотники операторів батальйону “Спалах” наносять удари по логістиці ворогів, знищуючи їхні транспортні засоби.

Українські бійці дронами контролюють Горлівку на ТОТ Донеччини

Про це йдеться у дописі бригади у соцмережі.

Лицарські пілоти взяли Горлівку під контроль, — зазначили у 28-й ОМБр.

Оператори батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає.

Як зазначили військові, "саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами".

Раніше бійці батальйону безпілотних систем третьої окремої штурмової бригади завдали ударів по логістиці російських загарбників в Луганській області, діставшись до самого КПП "Ізварине" — більш ніж за 205 км углиб контрольованої ворогом території.

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