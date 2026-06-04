ЗСУ взяли під дроновий контроль тимчасово окуповану Горлівку — відео

Українські бійці дронами контролюють Горлівку на ТОТ Донеччини

Про це йдеться у дописі бригади у соцмережі.

Лицарські пілоти взяли Горлівку під контроль, — зазначили у 28-й ОМБр.

Оператори батальйону безпілотних систем "Спалах" 28-ї бригади все більше наносять ударів по логістиці в тилу росіян. Вантажівки, автівки, квадроцикли — все, що заїжджає в тимчасово окуповану Горлівку, там і згорає. Поширити

Як зазначили військові, "саме місто знаходиться приблизно за 35-40 км від наших позицій. І якщо раніше ворог відносно спокійно там катався, то зараз його транспорт під регулярними ударами".