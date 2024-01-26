Выплаты переселенцам. Правительство приняло новые правила с 1 марта

Правительство продолжило выплаты для всех внутриперемещенных лиц до 1 марта. Однако затем заработают новые правила.

Кто из ВПЛ будет получать помощь после 1 марта

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что с 1 марта заработают новые правила помощи внутренним переселенцам.

Министерство социальной политики сообщает, что с 1 марта выплаты автоматически продлеваются еще на 6 месяцев для категорий ВПЛ, которые не имеют возможности работать, а именно:

для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность);

лиц с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Кто может подать заявление на продление помощи

Значительное количество ВПЛ также смогут получить продление выплат еще на 6 месяцев после подачи нового заявления на выплату пособия.

Обращаться за переназначением помощи для ВПЛ с 1 марта семьи могут уже начиная с 1 февраля 2024 года. Однако при условии, если размер дохода в таких семьях не превышает 9 444 грн на одного человека (это равняется четырем прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность, или 37 776 грн на семью из 4-х человек).

Еще на 6 месяцев смогут получить выплаты для ВПЛ те семьи, у которых есть дети до 14 лет , не имеющие возможности посещать воспитательные и учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (оффлайн и онлайн), поэтому родители не имеют возможности работать.

В частности, это семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий или в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детские сады, а обучение в школе происходит в формате онлайн.

Также помощь будет продлена семьям, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

Кроме того, помощь будет продлена малолетним детям, прибывшим без сопровождения родителей, и беременным женщинам начиная с 30 недели беременности.

В целом государство продолжит поддерживать выплатами более 1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц.