Виплати переселенцям. Уряд ухвалив нові правила з 1 березня
Категорія
Україна
Дата публікації

Виплати переселенцям. Уряд ухвалив нові правила з 1 березня

Денис Шмигаль
Гроші

Уряд продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. Проте потім запрацюють нові правила.

Хто з ВПО буде отримувати допомогу після 1 березня

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня запрацюють нові правила допомоги внутрішнім переселенцям.

Міністерство соціальної політики повідомляє, що з 1 березня виплати автоматично продовжуються ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

  • для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (чотири прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

  • осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

  • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

Хто може подати заяву на продовження допомоги

Значна кількість ВПО також зможуть отримати продовження виплат ще на 6 місяців, після подання нової заяви на виплату допомоги.

Звертатись по перепризначення допомоги для ВПО з 1 березня родини можуть вже починаючи з 1 лютого 2024 року. Проте за умови, якщо розмір доходу в таких родинах не перевищує 9 444 грн на одну особу (це дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, що втратили працездатність, або 37 776 грн на родину з 4-х осіб).

Ще на 6 місяців зможуть отримати виплати для ВПО ті родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати.

Зокрема, це родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій або в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячих садочків, а навчання в школі відбувається в форматі онлайн.

Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною.

Крім того, допомога буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, та вагітним жінкам починаючи з 30 тижня вагітності.

Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більш ніж 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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