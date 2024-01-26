ООН попереджає про уповільнення надання допомоги українцям
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Економіка
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ООН попереджає про уповільнення надання допомоги українцям

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Джерело:  ZEIT ONLINE

Як повідомляє Агентство ООН у справах біженців, Україна незабаром стикнеться з проблемою уповільнення надання допомоги.

Надання допомоги від ООН сповільниться у 2024

Про це заявив очільник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Майже через два роки після початку російської загарбницької війни агентство ООН у справах біженців класифікує гуманітарну ситуацію в Україні як дуже серйозну та попереджає про уповільнення надання допомоги, — наголошує він.

Представник ООН звертає увагу на те, що протягом минулих двох років робота УВКБ ООН та інших організацій з надання допомоги була добре профінансована.

Однак, за його словами, скорочень у 2024 році уникнути просто неможливо.

Філіппо Гранді не приховує, що російсько-українська війна втратила свою актуальність на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Окрім того, що важливо розуміти, головні донори України — Німеччина, США та ЄС — досі не визначилися з розміром своєї допомоги для Києва.

Що відомо про кількість українських біженців

Як зазначає Філіппо Гранді, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, в Україні налічується 3,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб, а в інших країнах — ще 6,3 мільйона біженців.

Десять мільйонів людей не живуть у своїх будинках, — наголосив він.

Влада РФ продовжує стверджувати, що ще 1,3 мільйона українців нібито живуть в Росії.

Однак ООН не має змоги перевірити ці дані, адже доступ до українських громадян на території країни-агресорки залишається вкрай обмеженим.

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