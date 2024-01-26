ООН предупреждает о замедлении оказания помощи украинцам

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, Украина вскоре столкнется с проблемой замедления оказания помощи.

Оказание помощи от ООН замедлится в 2024 году

Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Спустя почти два года после начала российской захватнической войны агентство ООН по делам беженцев классифицирует гуманитарную ситуацию в Украине как очень серьезную и предупреждает о замедлении оказания помощи, — отмечает он. Поделиться

Представитель ООН обращает внимание на то, что за прошедшие два года работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована.

Однако, по его словам, сокращений в 2024 году избежать просто невозможно.

Филиппо Гранди не скрывает, что российско-украинская война потеряла свою актуальность на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, важно понимать, что главные доноры Украины — Германия, США и ЕС — до сих пор не определились с размером своей помощи для Киева.

Что известно о количестве украинских беженцев

Как отмечает Филиппо Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах — еще 6,3 миллиона беженцев.

Десять миллионов человек не живут в своих домах, — подчеркнул он. Поделиться

Власти РФ продолжают утверждать, что еще 1,3 миллиона украинцев якобы живут в России.

Однако ООН не имеет возможности проверить эти данные, ведь доступ к украинским гражданам на территории страны-агрессорки остается крайне ограниченным.