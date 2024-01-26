ООН предупреждает о замедлении оказания помощи украинцам

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, Украина вскоре столкнется с проблемой замедления оказания помощи.
Оказание помощи от ООН замедлится в 2024 году
Об этом заявил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Представитель ООН обращает внимание на то, что за прошедшие два года работа УВКБ ООН и других организаций по оказанию помощи была хорошо профинансирована.
Однако, по его словам, сокращений в 2024 году избежать просто невозможно.
Филиппо Гранди не скрывает, что российско-украинская война потеряла свою актуальность на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, важно понимать, что главные доноры Украины — Германия, США и ЕС — до сих пор не определились с размером своей помощи для Киева.
Что известно о количестве украинских беженцев
Как отмечает Филиппо Гранди, по оценкам Организации Объединенных Наций, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а в других странах — еще 6,3 миллиона беженцев.
Власти РФ продолжают утверждать, что еще 1,3 миллиона украинцев якобы живут в России.
Однако ООН не имеет возможности проверить эти данные, ведь доступ к украинским гражданам на территории страны-агрессорки остается крайне ограниченным.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-