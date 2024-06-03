Россияне намерены поглотить находящиеся на территории Республики Нигер урановые активы, принадлежащие компании из Франции, чтобы бросить вызов интересам Запада в Африке.

Россия "положила глаз" на французские урановые активы в Нигере

По словам осведомленных источников, РФ стремится приобрести урановые активы в Нигере, которыми владеет контролируемая государством французская компания, являющаяся еще одним вызовом интересам стран Запада в Африке.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечается, российский "Росатом" контактировал с военными властями Нигера по поводу возможности поглощения активов французской Orano SA — крупной французской государственной компании, которая является лидером атомной промышленности страны.

РФ усиливает собственные экономические, дипломатические и военные связи в Африке, в частности после переворота в Нигере, и она рассматривает эту часть мира как стратегическую инвестиционную возможность, — сказал ядерный аналитик Марк Гиббс. Поделиться

Однако переговоры по передаче активов россиянам находятся на ранней стадии, условия для реализации такого шага еще не определили.

По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), по состоянию на позапрошлый год на Нигер приходилось около 4% всей мировой добычи урановых рудников.

Что известно о расширении влияния Кремля в Африке

Отмечается, что правители Нигера стали разборчивы, когда дело касается иностранных гостей. К примеру, в марте там пренебрегли высокопоставленной американской делегацией.

Американские официальные лица, желая поговорить о будущем двух военных баз, которые они держат в Нигере, даже продлили свое пребывание в Ниамее, чтобы дать еще один шанс, но безрезультатно. Через два дня после их отъезда, встретившись с другими официальными лицами, Вашингтон узнал из сообщения в Facebook, что Нигер прекратил действие двустороннего соглашения, подписанного в 2012 году, позволявшего примерно 1000 американских военнослужащих действовать в стране. Поделиться

При этом, как указывается, чуть больше недели генерал Нигеру Абдурахаман Тиани якобы поговорил по телефону с Путиным об "укреплении сотрудничества в сфере безопасности". Кроме того, европейские дипломаты в Москве описывают постоянный ряд визитов лидеров из Африки в Кремль.

Любой вакуум, оставленный западными силами в Сахеле, заполняется Россией, которая берет на себя антитеррористическую борьбу с некоторыми краткосрочными успехами, но также со своими собственными методами и повесткой дня. Пораженные мощными антизападными кампаниями дезинформации, проводимые Москвой, наблюдатели отмечают, как присутствие России в Африке расширяется и реорганизуется в постпригожинскую эпоху.

Отмечается, что наемники ЧВК "Вагнера" сейчас активно интегрируются в Министерство обороны РФ.