Росіяни мають намір поглинути уранові активи, що знаходяться на території Республіки Нігер, які належать компанії з Франції, аби кинути виклик інтересам Заходу в Африці.

Росія “накинула оком” на французькі уранові активи у Нігері

За словами обізнаних із цим джерел, РФ прагне придбати уранові активи в Нігері, якими володіє контрольована державою французька компанія, що є ще одним викликом інтересам країн Заходу в Африці.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Як зазначається, російський "Росатом" контактував із військовою владою Нігеру щодо можливості поглинання активів французької Orano SA — великої французької державної компанії, яка є лідером атомної промисловості країни.

РФ посилює власні економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, зокрема, після перевороту в Нігері, і вона розглядає цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість, — сказав ядерний аналітик Марк Гіббс. Поширити

Однак, переговори щодо передачі активів росіянам знаходяться на ранній стадії, умови для реалізації такого кроку ще не визначили.

За даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), станом на позаминулий рік на Нігер припадало близько 4% всього світового видобутку уранових рудників.

Що відомо про розширення впливу Кремля в Африці

Зазначається, що правителі Нігеру стали розбірливими, коли справа стосується іноземних гостей. Наприклад, у березні там знехтували високопоставленою американською делегацією.

Американські офіційні особи, бажаючи поговорити про майбутнє двох військових баз, які вони тримають у Нігері, навіть подовжили своє перебування в Ніамеї, щоб дати ще один шанс, але безрезультатно. Через два дні після їхнього від'їзду, зустрівшись з іншими офіційними особами, Вашингтон дізнався з повідомлення у Facebook, що Нігер припинив дію двосторонньої угоди, підписаної 2012 року, яка дозволяла приблизно 1000 американських військовослужбовців діяти в країні. Поширити

При цьому, як вказується, трохи більше ніж за тиждень генерал Нігеру Абдурахаман Тіані нібито поговорив телефоном із Путіним про "зміцнення співробітництва у сфері безпеки". Крім того, європейські дипломати в Москві описують постійну низку візитів лідерів з Африки до Кремля.

Будь-який вакуум, залишений західними силами в Сахелі, заповнюється Росією, яка бере на себе антитерористичну боротьбу з деякими короткостроковими успіхами, але також зі своїми власними методами і порядком денним. Вражені потужними антизахідними кампаніями дезінформації, що проводяться Москвою, спостерігачі відзначають, як присутність Росії в Африці розширюється і реорганізовується в “постпригожинську епоху”.

Зазначається, що найманці ПВК "Вагнера" зараз активно інтегруються в Міністерство оборони РФ.