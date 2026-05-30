Взрыв ракеты New Glenn практически разрушил стартовую площадку Blue Origin
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Взрыв ракеты New Glenn практически разрушил стартовую площадку Blue Origin

ракета
Читати українською
Источник:  Reuters

Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса столкнулась с несколькомесячными задержками в программе запусков после взрыва новой тяжелой ракеты New Glenn, существенно повредившей стартовую площадку компании.

Главные тезисы

  • Взрыв ракеты New Glenn повредил стартовую площадку Blue Origin, вызвав серьезные задержки в программе запусков.
  • Разрушение стартовой площадки затормозит запуски спутников Amazon и укрепит доминирование SpaceX на рынке.

Разрушение стартовой площадки Blue Origin затормозит миссию на Луну

Источники компании и отрасли отметили, что повреждение стартовой площадки нарушило графики запусков спутников Amazon и укрепило доминирование SpaceX на рынке коммерческих запусков.

Это досадное событие, произошедшее во время испытательного запуска двигателей ракеты New Glenn перед ее запуском на следующей неделе, случилось в критический для бизнес-империи Безоса момент.

Его компании Blue Origin и Amazon стремятся зарекомендовать себя в качестве надежных конкурентов в области запуска в космос тяжелых грузов и глобальных сетей спутникового интернета, конкурируя со SpaceX миллиардером Илоном Маской.

Четверговая неудача компании также может усложнить выполнение контрактов для NASA в рамках ее лунной программы Artemis.

Отмечается, что стартовая площадка Blue Origin была «практически разрушена», и инженеры ожидают минимум шестимесячной задержки запусков, если не дольше, сообщил информированный человек на условиях анонимности.

Прошел всего год с тех пор, как SpaceX Starship также взорвался на стартовой площадке, и Blue Origin тоже может восстановиться. Но на восстановление понадобятся месяцы, — сказал партнер и руководитель отдела космического консалтинга в Analysys Mason Антуан Гренье.

Напомним, что после взрыва Falcon 9 на стартовой площадке в 2016 году SpaceX потратила более года на ремонт поврежденного объекта, хотя возобновила запуски в течение 4,5 месяцев, переместив операции на вторую стартовую площадку во Флориде.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Космические туристы от Blue Origin снова побывали на орбите Земли
туристы
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Компания Blue Origin совершила прорыв в развитии многоразовой ракеты New Glenn
New Glenn
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Blue Origin отменяет космические туристические полеты — в чем причина
Blue Origin

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?