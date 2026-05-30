Взрыв ракеты New Glenn практически разрушил стартовую площадку Blue Origin

Компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса столкнулась с несколькомесячными задержками в программе запусков после взрыва новой тяжелой ракеты New Glenn, существенно повредившей стартовую площадку компании.
Главные тезисы
- Взрыв ракеты New Glenn повредил стартовую площадку Blue Origin, вызвав серьезные задержки в программе запусков.
- Разрушение стартовой площадки затормозит запуски спутников Amazon и укрепит доминирование SpaceX на рынке.
Разрушение стартовой площадки Blue Origin затормозит миссию на Луну
Источники компании и отрасли отметили, что повреждение стартовой площадки нарушило графики запусков спутников Amazon и укрепило доминирование SpaceX на рынке коммерческих запусков.
Его компании Blue Origin и Amazon стремятся зарекомендовать себя в качестве надежных конкурентов в области запуска в космос тяжелых грузов и глобальных сетей спутникового интернета, конкурируя со SpaceX миллиардером Илоном Маской.
Четверговая неудача компании также может усложнить выполнение контрактов для NASA в рамках ее лунной программы Artemis.
Отмечается, что стартовая площадка Blue Origin была «практически разрушена», и инженеры ожидают минимум шестимесячной задержки запусков, если не дольше, сообщил информированный человек на условиях анонимности.
Напомним, что после взрыва Falcon 9 на стартовой площадке в 2016 году SpaceX потратила более года на ремонт поврежденного объекта, хотя возобновила запуски в течение 4,5 месяцев, переместив операции на вторую стартовую площадку во Флориде.
