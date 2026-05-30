Вибух ракети New Glenn практично зруйнував стартовий майданчик Blue Origin
Компанія Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса зіткнулася з кількамісячними затримками у програмі запусків після вибуху нової важкої ракети New Glenn, який істотно пошкодив стартовий майданчик компанії.

Головні тези:

  • Вибух ракети New Glenn призвів до серйозних пошкоджень стартового майданчика Blue Origin, що призвело до значних затримок у програмі запусків.
  • Пошкодження стартового майданчика порушило графіки запусків супутників Amazon та зміцнило домінування SpaceX на ринку комерційних запусків.

Руйнація стартового майданчика Blue Origin загальмує місію на Місяць

Джерела в компанії та галузі зазначили, що пошкодження стартового майданчика порушило графіки запусків супутників Amazon та зміцнило домінування SpaceX на ринку комерційних запусків.

Ця прикра подія, що сталася під час випробувального запуску двигунів ракети «New Glenn» перед її запуском наступного тижня, трапилася у критичний для бізнес-імперії Безоса момент.

Його компанії Blue Origin та Amazon прагнуть зарекомендувати себе як надійних конкурентів у галузі запуску в космос важких вантажів та глобальних мереж супутникового інтернету, конкуруючи зі SpaceX мільярдера Ілона Маска.

Четвергова невдача компанії також може ускладнити виконання контрактів для NASA в межах її Місячної програми Artemis.

Зазначається, що стартовий майданчик Blue Origin був «практично зруйнований», і інженери очікують щонайменше шестимісячної затримки запусків, якщо не довше, повідомила поінформована людина на умовах анонімності.

Минув лише рік з того часу, як SpaceX Starship також вибухнув на стартовому майданчику, і Blue Origin також може відновитися. Але на відновлення знадобляться місяці, — сказав партнер і керівник відділу космічного консалтингу в Analysys Mason Антуан Греньє.

Нагадується, що після вибуху Falcon 9 на стартовому майданчику в 2016 році SpaceX витратила понад рік на ремонт пошкодженого об'єкта, хоча відновила запуски протягом 4,5 місяців, перемістивши операції на другий стартовий майданчик у Флориді.

