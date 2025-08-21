Взрывы в Севастополе. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на военном аэродроме

Российские оккупанты списывают ночные взрывы и пожар на аэродроме "Херсонес" в Севастополе на "обучение" Черноморскому флоту, но спутниковые снимки NASA свидетельствуют другое — возгорание до сих пор не ликвидировано.

"Бавовна" в оккупированном Севастополе: что известно

Местные жители еще ночью слышали серию взрывов и видели сильнейшее пламя.

Несмотря на официальные заявления оккупационных властей о "плановых тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций", в соцсетях люди возмущаются, что их "держат за дураков". Поделиться

Телеграмм-канал "Крымский ветер" подтверждает атаку на аэродром.

В Севастополе прилет по воинской части, сообщают подписчики. Около 03.35 было два мощных взрыва в районе аэродрома «Южный» на полуострове Херсонес. После этого в этом месте возникло несколько пожаров.

Анализ снимков NASA показывает, что пожар до сих пор не потушен.

"Херсонес" — старый военный аэродром на мысе Херсонес в аннексированном Севастополе. До и во время Второй мировой здесь базировались истребители, штурмовики и торпедные самолеты. Поделиться

После войны аэродром использовался советской авиацией, затем стал местом расформирования полков. В 1997 году он был обозначен как аэродром рассредоточения. Рядом с аэродромом часть ВМФ и РЛС "Днестр". В настоящее время аэродром считается законсервированным.

Однако по данным партизанского движения АТЕШ объект используется для запуска атакующих Украину беспилотников.

Также, по их данным, в бухте Казачьей рядом с бывшим аэродромом находится: