Взрывы в Севастополе. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на военном аэродроме
Дата публикации

Взрывы в Севастополе. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на военном аэродроме

Источник:  online.ua

Российские оккупанты списывают ночные взрывы и пожар на аэродроме "Херсонес" в Севастополе на "обучение" Черноморскому флоту, но спутниковые снимки NASA свидетельствуют другое — возгорание до сих пор не ликвидировано.

Главные тезисы

  • Спутниковые снимки NASA подтверждают пожар на аэродроме в Севастополе, несмотря на утверждения о тренировках.
  • Местные жители слышали серию взрывов и наблюдали сильное пламя, указывая на реальные происшествия.
  • Аэродром «Херсонес» в Севастополе имеет стратегическое значение и предположительно используется для атак на Украину.

"Бавовна" в оккупированном Севастополе: что известно

Местные жители еще ночью слышали серию взрывов и видели сильнейшее пламя.

Несмотря на официальные заявления оккупационных властей о "плановых тренировках по ликвидации чрезвычайных ситуаций", в соцсетях люди возмущаются, что их "держат за дураков".

Телеграмм-канал "Крымский ветер" подтверждает атаку на аэродром.

В Севастополе прилет по воинской части, сообщают подписчики. Около 03.35 было два мощных взрыва в районе аэродрома «Южный» на полуострове Херсонес. После этого в этом месте возникло несколько пожаров.

Анализ снимков NASA показывает, что пожар до сих пор не потушен.

"Херсонес" — старый военный аэродром на мысе Херсонес в аннексированном Севастополе. До и во время Второй мировой здесь базировались истребители, штурмовики и торпедные самолеты.

После войны аэродром использовался советской авиацией, затем стал местом расформирования полков. В 1997 году он был обозначен как аэродром рассредоточения. Рядом с аэродромом часть ВМФ и РЛС "Днестр". В настоящее время аэродром считается законсервированным.

Однако по данным партизанского движения АТЕШ объект используется для запуска атакующих Украину беспилотников.

Также, по их данным, в бухте Казачьей рядом с бывшим аэродромом находится:

  • нефтеперевальный терминал — база горючего для 810-й отдельной бригады морской пехоты;

  • местоположения десантных кораблей ЧФ РФ;

  • военный дельфинарий ВМФ РФ (бывшая в/ч 13132-К);

  • элитный 561-й аварийно-спасательный центр спецопераций, бойцы которого принимали участие в штурме Мариуполя и до сих пор воюют против Украины.

