Взрывы в Севастополе. Спутниковые снимки зафиксировали пожар на военном аэродроме

Российские оккупанты списывают ночные взрывы и пожар на аэродроме "Херсонес" в Севастополе на "обучение" Черноморскому флоту, но спутниковые снимки NASA свидетельствуют другое — возгорание до сих пор не ликвидировано.
Главные тезисы
- Спутниковые снимки NASA подтверждают пожар на аэродроме в Севастополе, несмотря на утверждения о тренировках.
- Местные жители слышали серию взрывов и наблюдали сильное пламя, указывая на реальные происшествия.
- Аэродром «Херсонес» в Севастополе имеет стратегическое значение и предположительно используется для атак на Украину.
"Бавовна" в оккупированном Севастополе: что известно
Местные жители еще ночью слышали серию взрывов и видели сильнейшее пламя.
Телеграмм-канал "Крымский ветер" подтверждает атаку на аэродром.
В Севастополе прилет по воинской части, сообщают подписчики. Около 03.35 было два мощных взрыва в районе аэродрома «Южный» на полуострове Херсонес. После этого в этом месте возникло несколько пожаров.
Анализ снимков NASA показывает, что пожар до сих пор не потушен.
После войны аэродром использовался советской авиацией, затем стал местом расформирования полков. В 1997 году он был обозначен как аэродром рассредоточения. Рядом с аэродромом часть ВМФ и РЛС "Днестр". В настоящее время аэродром считается законсервированным.
Однако по данным партизанского движения АТЕШ объект используется для запуска атакующих Украину беспилотников.
Также, по их данным, в бухте Казачьей рядом с бывшим аэродромом находится:
нефтеперевальный терминал — база горючего для 810-й отдельной бригады морской пехоты;
местоположения десантных кораблей ЧФ РФ;
военный дельфинарий ВМФ РФ (бывшая в/ч 13132-К);
элитный 561-й аварийно-спасательный центр спецопераций, бойцы которого принимали участие в штурме Мариуполя и до сих пор воюют против Украины.
