Вибухи у Севастополі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на військовому аеродромі

Російські окупанти списують нічні вибухи та пожежу на аеродромі "Херсонес" у Севастополі на "навчання" Чорноморського флоту, але супутникові знімки NASA свідчать інше — займання досі не ліквідоване.
Головні тези:
- Супутникові знімки NASA показують значний розмір пожежі на аеродромі “Херсонес” у Севастополі, яку окупанти намагаються приховати як тренування.
- Місцеві жителі почули серію вибухів та бачили полум'я, що свідчить про реальний інцидент, а не навчання з надзвичайних ситуацій.
“Бавовна” в окупованому Севастополі: що відомо
Місцеві жителі ще вночі чули серію вибухів і бачили сильне полум’я.
Телеграм-канал “Кримський вітер” підтверджує атаку на аеродром.
У Севастополі — приліт по військовій частині, повідомляють підписники. Близько 03.35 було два потужні вибухи в районі аеродрому «Південний» на півострові Херсонес. Після цього в цьому місці виникло кілька пожеж.
Аналіз знімків NASA показує, що пожежа досі не загашена.
Після війни аеродром використовувався радянською авіацією, потім став місцем розформування полків. 1997 року його позначили як аеродром розосередження. Поруч із аеродромом — частина ВМФ та РЛС "Дністер". Нині аеродром вважається законсервованим.
Однак за даними партизанського руху АТЕШ об’єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну.
Також, за їхніми даними, у бухті Козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться:
нафтоперевальний термінал — база пального для 810-ї окремої бригади морської піхоти;
місця розташування десантних кораблів ЧФ РФ;
військовий дельфінарій ВМФ РФ (колишня в/ч 13132-К);
елітний 561-й аварійно-рятувальний центр спецоперацій, бійці якого брали участь у штурмі Маріуполя і досі воюють проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-