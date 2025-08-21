Вибухи у Севастополі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на військовому аеродромі
Категорія
Події
Дата публікації

Вибухи у Севастополі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на військовому аеродромі

бавовна
Джерело:  online.ua

Російські окупанти списують нічні вибухи та пожежу на аеродромі "Херсонес" у Севастополі на "навчання" Чорноморського флоту, але супутникові знімки NASA свідчать інше — займання досі не ліквідоване.

Головні тези:

  • Супутникові знімки NASA показують значний розмір пожежі на аеродромі “Херсонес” у Севастополі, яку окупанти намагаються приховати як тренування.
  • Місцеві жителі почули серію вибухів та бачили полум'я, що свідчить про реальний інцидент, а не навчання з надзвичайних ситуацій.

“Бавовна” в окупованому Севастополі: що відомо

Місцеві жителі ще вночі чули серію вибухів і бачили сильне полум’я.

Попри офіційні заяви окупаційної влади про "планові тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій", у соцмережах люди обурюються, що їх "тримають за дурнів".

Телеграм-канал “Кримський вітер” підтверджує атаку на аеродром.

У Севастополі — приліт по військовій частині, повідомляють підписники. Близько 03.35 було два потужні вибухи в районі аеродрому «Південний» на півострові Херсонес. Після цього в цьому місці виникло кілька пожеж.

Аналіз знімків NASA показує, що пожежа досі не загашена.

"Херсонес" — старий військовий аеродром на мисі Херсонес в анексованому Севастополі. До та під час Другої світової тут базувалися винищувачі, штурмовики та торпедні літаки.

Після війни аеродром використовувався радянською авіацією, потім став місцем розформування полків. 1997 року його позначили як аеродром розосередження. Поруч із аеродромом — частина ВМФ та РЛС "Дністер". Нині аеродром вважається законсервованим.

Однак за даними партизанського руху АТЕШ об’єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну.

Також, за їхніми даними, у бухті Козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться:

  • нафтоперевальний термінал — база пального для 810-ї окремої бригади морської піхоти;

  • місця розташування десантних кораблів ЧФ РФ;

  • військовий дельфінарій ВМФ РФ (колишня в/ч 13132-К);

  • елітний 561-й аварійно-рятувальний центр спецоперацій, бійці якого брали участь у штурмі Маріуполя і досі воюють проти України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни перекинули в Севастополь ракети "Онікс" — АТЕШ
Ракета
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Російські окупанти скаржаться на нічну атаку дронами на Севастополь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів на Севастополь. Уражена військова частина армії РФ
Атака дронів на Севастополь. Уражена військова частина армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?