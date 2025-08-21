Вибухи у Севастополі. Супутникові знімки зафіксували пожежу на військовому аеродромі

Російські окупанти списують нічні вибухи та пожежу на аеродромі "Херсонес" у Севастополі на "навчання" Чорноморського флоту, але супутникові знімки NASA свідчать інше — займання досі не ліквідоване.

“Бавовна” в окупованому Севастополі: що відомо

Місцеві жителі ще вночі чули серію вибухів і бачили сильне полум’я.

Попри офіційні заяви окупаційної влади про "планові тренування з ліквідації надзвичайних ситуацій", у соцмережах люди обурюються, що їх "тримають за дурнів".

Телеграм-канал “Кримський вітер” підтверджує атаку на аеродром.

У Севастополі — приліт по військовій частині, повідомляють підписники. Близько 03.35 було два потужні вибухи в районі аеродрому «Південний» на півострові Херсонес. Після цього в цьому місці виникло кілька пожеж.

Аналіз знімків NASA показує, що пожежа досі не загашена.

"Херсонес" — старий військовий аеродром на мисі Херсонес в анексованому Севастополі. До та під час Другої світової тут базувалися винищувачі, штурмовики та торпедні літаки.

Після війни аеродром використовувався радянською авіацією, потім став місцем розформування полків. 1997 року його позначили як аеродром розосередження. Поруч із аеродромом — частина ВМФ та РЛС "Дністер". Нині аеродром вважається законсервованим.

Однак за даними партизанського руху АТЕШ об’єкт використовується для запуску безпілотників, що атакують Україну.

Також, за їхніми даними, у бухті Козачої поруч із колишнім аеродромом знаходиться: