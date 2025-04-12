"Who Believes In Angels?". Новый альбом Элтона Джона возглавил чарты в Британии

Легендарный британский музыкант Элтон Джон достиг новой вехи в своей многолетней карьере после того, как его уже 10-й альбом возглавил чарты в Великобритании.
Главные тезисы
- Альбом Элтона Джона «Кто верит в ангелов?» возглавил чарты в Британии, подтверждая его бесспорный успех и талант.
- Совместный проект с Бренди Карлайл поразил публику качественной музыкой и мощными вокальными выступлениями.
- Записанный всего за три недели, альбом содержит 14 песен, заслуженно занявших первое место в чартах.
Новый альбом Элтона Джона возглавил чарты в Британии
Сам альбом, получивший название «Кто верит в ангелы?» (Who Believes In Angels?), является совместной работой Джона с американской кантри-звездой Бренди Карлайл.
Альбом был записан в течение трех недель в конце 2023 года.
Отмечается, что сам альбом, включающий 14 песен, возглавил хит-парады через 52 года после того, как впервые его альбом стал №1 в хит-парадах Британии.
Релиз альбома был отложен в прошлом году из-за инфекции глаза, которая привела к проблемам со зрением звезды.
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