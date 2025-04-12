"Who Believes In Angels?". Новый альбом Элтона Джона возглавил чарты в Британии
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Who Believes In Angels?". Новый альбом Элтона Джона возглавил чарты в Британии

Джон
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Источник:  BBC

Легендарный британский музыкант Элтон Джон достиг новой вехи в своей многолетней карьере после того, как его уже 10-й альбом возглавил чарты в Великобритании.

Главные тезисы

  • Альбом Элтона Джона «Кто верит в ангелов?» возглавил чарты в Британии, подтверждая его бесспорный успех и талант.
  • Совместный проект с Бренди Карлайл поразил публику качественной музыкой и мощными вокальными выступлениями.
  • Записанный всего за три недели, альбом содержит 14 песен, заслуженно занявших первое место в чартах.

Новый альбом Элтона Джона возглавил чарты в Британии

Сам альбом, получивший название «Кто верит в ангелы?» (Who Believes In Angels?), является совместной работой Джона с американской кантри-звездой Бренди Карлайл.

Это очень, что моя карьера длится настолько долго. Всегда приятно возглавлять хит-парад, вне зависимости от того, где он находится. И я особенно в восторге от этого альбома, потому что считаю, что это самый лучший альбом, который я создавал за долгое время.

Элтон Джон

Элтон Джон

Певец

Альбом был записан в течение трех недель в конце 2023 года.

Отмечается, что сам альбом, включающий 14 песен, возглавил хит-парады через 52 года после того, как впервые его альбом стал №1 в хит-парадах Британии.

Релиз альбома был отложен в прошлом году из-за инфекции глаза, которая привела к проблемам со зрением звезды.

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