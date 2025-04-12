"Who Believes In Angels?". Новий альбом Елтона Джона очолив чарти у Британії

Це надзвичайно, що моя кар'єра триває настільки довго. Завжди приємно очолювати хіт-парад, незалежно від того, де він знаходиться. І я особливо в захваті від цього альбому, тому що вважаю, що це найкращий альбом, який я створював за довгий час.