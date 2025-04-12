"Who Believes In Angels?". Новий альбом Елтона Джона очолив чарти у Британії

Легендарний британський музикант Елтон Джон досяг нової віхи у своїй багаторічній кар’єрі після того, як його вже 10-й альбом очолив чарти у Великій Британії.
Головні тези:
- Новий альбом Елтона Джона «Хто вірить в ангелів?» очолив чарти у Британії, що свідчить про безперечний успіх музиканта.
- Спільний проєкт Елтона Джона з Бренді Карлайл вразив прихильників якісною музикою та потужними вокальними виступами.
- Альбом був записаний лише протягом трьох тижнів і включає 14 пісень, які заслужено зайняли перше місце в чартах.
Новий альбом Елтона Джона очолив чарти у Британії
Сам альбом, який отримав назву «Хто вірить в ангели?» (Who Believes In Angels?), є спільною роботою Джона з американською кантрі-зіркою Бренді Карлайл.
Альбом був записаний протягом трьох тижнів наприкінці 2023 року.
Зазначається, що сам альбом, який включає 14 пісень, очолив хіт-паради через 52 роки після того, як уперше його альбом став № 1 у хіт-парадах Британії.
Реліз альбому був відкладений минулого року через інфекцію ока, яка призвела до проблем із зором у зірки.
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