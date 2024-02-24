Издание Washington Post пришло к выводу, что российской экономике удалось выжить во время войны и западных санкций благодаря поддержке Китая и других своих партнеров.

Экономика РФ до сих пор держится на плаву

Как известно, команда диктатора Путина активно наращивает расходы на оборону и находит клиентов и поставщиков в Азии, чтобы заменить утраченных партнеров на Западе.

Историк Николас Малдер из Корнельского университета обращает внимание на то, что это первый геополитический кризис, в котором не участвуют все крупные азиатские экономики.

Запад больше не имеет решающей экономической силы. Индии и Китая достаточно, чтобы удержать Россию на плаву, – объяснил эксперт. Поделиться

Западные экономисты до сих пор рассчитывают на то, что санкции смогут сделать Россию более бедной, технологически более отсталой и более зависимой от государства в управлении экономикой.

Однако это не произойдет сиюминутно и подобного эффекта от ограничений нужно будет ждать не один год.

Это означает, что на скорый экономический коллапс РФ рассчитывать не стоит.

Прогнозы по поводу будущего РФ оказались ложными

Журналисты также обращают внимание на то, что Кремль превратил Россию в гарнизонное государство и поставил экономику военные рельсы.

Путину плевать на то, что население РФ страдает от высоких цен. Для него главное – победа в войне.

Ни ЕС, ни Белый дом не рассчитывали на такое развитие событий.

Валовой внутренний продукт России сократился в 2022 году на 1,2%, что гораздо меньше 15% падения, предусмотренного Институтом международных финансов, промышленной группой из Вашингтона. А в прошлом году Россия восстановилась, и ее экономика росла быстрее, чем в США. Поделиться

Кроме того, указано, что темпы роста экономики России в 2024 году могут достигнуть 2,6% в год, что значительно выше предыдущих прогнозов по сравнению с 2,1% в США.

Данную информацию также подтвердил Международный валютный фонд.