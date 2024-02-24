WP оцінило близькість економіки Росії до остаточно колапсу
Категорія
Економіка
Дата публікації

WP оцінило близькість економіки Росії до остаточно колапсу

Кремль
Джерело:  The Washington Post

Видання Washington Post дійшло висновку, що російській економіці вдалося вижити у часи війни та потужних західних санкцій завдяки підтримці Китаю та інших своїх партнерів.

Економіка РФ досі тримається на плаву

Як відомо, команда диктатора Путіна активно нарощує витрати на оборону і знаходить клієнтів та постачальників в Азії, щоб замінити втрачених партнерів на Заході.

Історик Ніколас Малдер з Корнельського університету звертає увагу на те, що це перша геополітична криза, в якій не беруть участь всі великі азіатські економіки.

Захід більше не має вирішальної економічної сили. Індії та Китаю достатньо, щоб утримати Росію на плаву, — пояснив експерт.

Західні економісти досі розраховують на те, що санкції зможуть зробити Росію біднішою, технологічно більш відсталою і більш залежною від держави в управлінні економікою.

Проте це не станеться одномоментно й подібного ефекту від обмежень потрібно буде чекати не один рік.

Це означає, що на швидкий економічний колапс РФ розраховувати не варто.

Прогнози щодо майбутнього РФ виявилися хибними

Журналісти також звертають увагу на те, що Кремль перетворив Росію на гарнізонну державу й поставив економіку воєнні рейки.

Путіну начхати на те, що населення РФ страждає від високих цін. Для нього головне — перемога у війні.

Ані ЄС, ані Білий дім не розраховували на такий розвиток подій.

Валовий внутрішній продукт Росії скоротився в 2022 році на 1,2%, що набагато менше 15% падіння, передбаченого Інститутом міжнародних фінансів, промисловою групою з Вашингтона. А в минулому році Росія відновилася і її економіка росла швидше, ніж в США.

Окрім того, наголошується, що темпи зростання економіки Росії в 2024 році можуть сягнути 2,6% на рік, що значно вище попередніх прогнозів, в порівнянні з 2,1% в США.

Цю інформацію також підтвердив Міжнародний валютний фонд.

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