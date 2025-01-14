Хакер провел успешную кибератаку на компанию Gravy Analytics, похитив и обнародовав данные о местонахождении миллионов пользователей таких популярных приложений как Candy Crush, Tinder, MyFitnessPal, Tumblr, Yahoo и других.

Что известно о масштабной кибератаке и публикации данных о местонахождении миллионов пользователей

Отмечается , что в результате масштабной утечки данных было раскрыто местонахождение миллионов пользователей популярных приложений, среди которых пользователи популярной игры Candy Crush, сервиса знакомств Tinder, фитнес-приложения MyFitnessPal, игры Harry Potter, известного почтового клиента, популярной соцсети и других.

Компания Gravy Analytics является крупным брокером данных о местонахождении, которая хранит информацию о геолокации пользователей iPhone и Android по всему миру.

Сам неизвестный русскоязычный хакер заявляет о похищении очень больших объемов данных.

Хакер

Он опубликовал небольшую порцию в размере 1,4 гигабайта для подтверждения своих слов.

По информации журналистов Reuters, аналитики из компаний RedSense и Huntress уже проверили обнародованные данные и подтвердили их подлинность.

Речь идет о миллионах фрагментов точных данных о местонахождении, которые показывают места, которые пользователи чаще всего посещают, например их дом, рабочее место.

Все это может использоваться для использования таргетированной рекламы или развертывания правительственного и корпоративного наблюдения.

Какие приложения пострадали из-за утечки информации

Среди списка приложений, из которых произошла утечка информации:

Приложение для отслеживания менструаций My Period Calendar & Tracker с более чем 10 миллионами загрузок.

Социальная сеть Tumblr.

Почтовый клиент Yahoo.

Сервис для онлайн знакомств Grindr.

Офисное приложение Microsoft 365

Трекер полетов Flightradar24.

Многочисленные программы по религиозной тематике, такие как мусульманские молитвы и христианские библейские приложения.

Различные трекеры беременности.

Многие VPN-приложения.

Сотни других программ.