ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем — Reuters
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем — Reuters

ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем — Reuters
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Источник:  Reuters

Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил, что группа открыта к обсуждениям возможного перемирия с Израилем, поскольку "достигла своих целей".

ХАМАС заявил о готовности к переговорам с Израилем

В телефонном интервью Аль-Джазири высокопоставленный чиновник ХАМАС Мусса Абу Марзук сказал, что ХАМАС открыт к "чему-то подобному" и "всем политическим диалогам", когда его спросили, желает ли исламистская группа обсуждать возможное прекращение огня.

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Как сообщили недавно высокопоставленные члены ХАМАСа и Хезболлы, служба безопасности Ирана напрямую присоединилась к планированию нападения боевиков на Израиль, а также поддержала атаку террористов на встречи в Бейруте в минувший понедельник.

По словам бывшего командующего британскими силами в Афганистане полковника Ричарда Кэмпа, он поддерживает решение Тель-Авива уничтожить ХАМАС после терактов. Кроме того, полковник предупредил, что на стороне террористов в этой атаке – Иран и Россия.

Армия обороны Израиля официально заявила, что подразделение ВМС Шайетет 13 задержало заместителя командующего южным подразделением военно-морских сил ХАМАС в Газе Мухаммеда Абу Гали.

В ночь на 9 октября палестинские террористы ударили сотнями ракет по городу Ашкелон на юге Израиля.

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