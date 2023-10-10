ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем — Reuters

Високопоставлений чиновник ХАМАСу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки "досягнула своїх цілей".

ХАМАС заявив про готовність до переговорів з Ізраїлем

У телефонному інтерв’ю Аль-Джазірі високопоставлений чиновник ХАМАСу Мусса Абу Марзук сказав, що ХАМАС відкритий до "чогось подібного" та "всіх політичних діалогів", коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Як повідомили нещодавно високопоставлені члени ХАМАСу та Хезболли, служба безпеки Ірану безпосередньо долучилася до планування нападу бойовиків на Ізраїль, а також підтримала атаку терористів на зустрічі в Бейруті минулого понеділка.

За словами колишнього командувача британських сил в Афганістані полковника Річарда Кемпа, він підтримує рішення Тель-Авіва знищити ХАМАС після терактів. Окрім того, полковник попередив, що на боці терористів у цій атаці - Іран та Росія.

Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила, що підрозділ ВМС Шайетет 13 затримав заступника командувача південним підрозділом військово-морських сил ХАМАС у Газі Мухаммеда Абу Галі.

У ніч на 9 жовтня палестинські терористи вдарили сотнями ракет по місту Ашкелон на півдні Ізраїлю.