"Херсонский арбуз" стал новым географическим определением в Украине. Что это значит

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) зарегистрировал новое географическое определение (ГО) - Херсонский арбуз. Его будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.

"Херсонский арбуз" стал географическим определением

Херсонский арбуз характеризуется высоким уровнем сахара, плотной мякотью. Кожа арбуза — зеленая с бледно-зелеными полосками, мякоть — от розового до насыщенно красного. Такой арбуз очень хрустящий и вкусный.

Регистрация Херсонского арбуза как географического определения является важным событием нашего аграрного сектора. Арбуз, выращенный на песчаных почвах Таврического региона, получил признание своей уникальностью и стал символом устойчивости и преданности украинских фермеров, работающих даже в сложных условиях войны. Поделиться

Этот статус дает производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности.

Мы гордимся нашими аграриями и будем поддерживать их во всех начинаниях. Херсонский арбуз — пример того, как традиционные продукты могут стать брендами, представляющими Украину на мировой арене, — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Заявку на регистрацию географического определения подал общественный союз "Ассоциация производителей херсонского арбуза", представители которого сейчас защищают родную землю от российских оккупантов на фронте.

Херсонские арбузы

Известный всем нам с детства сладкий полосатый арбуз стал символом освобождения Херсона и обороны Херсонщины, — отметила директор Елена Орлюк.

То, что Херсонский арбуз наконец получил географическое определение, очень символично и по-настоящему дает надежду. Мы видели, что делали оккупанты в Херсонской области. Видим, как сейчас область страдает от обстрелов. Мы видели, как Россия регулярно ворует украинское наследие: последний пример — Мелитопольская черешня. Но вместе с тем верим, что очень скоро весь временно оккупированный Юг снова будет украинским, и не только украинцы, но и мир будет лакомиться Херсонским арбузом. А это ГО, как и другие украинские указания, будет передано в ЕС для охраны на европейских рынках. Украина ценит и уважает интеллектуальную собственность.

Какие еще географические определения есть в Украине

На сегодняшний день в Государственный реестр Украины географических определений внесены сведения о 3133 ГО. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических определений исключительно для товаров, происходящих с территории Украины.

Географическое определение — наименование места, идентифицирующего товар, который происходит с определенной географической территории и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовление (добыча) и/или переработка) , и/или приготовление) осуществляется на определенной географической территории. Поделиться

Примеры украинских географических определений: "Мелитопольская черешня", "Кролевецкие рушники", "Петриковская роспись", "Закарпатское вино", "Гуцульская брындзя".