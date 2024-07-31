"Херсонский арбуз" стал новым географическим определением в Украине. Что это значит

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (IP офис) зарегистрировал новое географическое определение (ГО) - Херсонский арбуз. Его будут носить бахчевые, выращенные на песчаных почвах Таврического региона на территории Скадовского, Херсонского, Каховского районов Херсонской области.
Главные тезисы
- Регистрация “Херсонского арбуза” как географического определения подтверждает его уникальность и качество, способствуя повышению конкурентоспособности украинских аграриев.
- Херсонский арбуз стал символом стойкости украинских фермеров и важнейшим источником дополнительных налоговых поступлений для местных громад.
- Украина активно защищает интеллектуальную собственность, что отражается в регистрации разнообразных географических определений, включая “Херсонский арбуз”.
- В Украине зарегистрировано множество географических определений, таких как “Мелитопольская черешня”, “Кролевецкие рушники”, “Петриковская роспись”, что подчеркивает уникальность и разнообразие местных продуктов.
"Херсонский арбуз" стал географическим определением
Херсонский арбуз характеризуется высоким уровнем сахара, плотной мякотью. Кожа арбуза — зеленая с бледно-зелеными полосками, мякоть — от розового до насыщенно красного. Такой арбуз очень хрустящий и вкусный.
Этот статус дает производителям дополнительные преимущества, повышая их конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках. Местные общины получат дополнительные налоговые поступления, что будет способствовать экономическому развитию региона. Для потребителей это гарантия высокого качества и безопасности.
Мы гордимся нашими аграриями и будем поддерживать их во всех начинаниях. Херсонский арбуз — пример того, как традиционные продукты могут стать брендами, представляющими Украину на мировой арене, — отметил заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Заявку на регистрацию географического определения подал общественный союз "Ассоциация производителей херсонского арбуза", представители которого сейчас защищают родную землю от российских оккупантов на фронте.
Известный всем нам с детства сладкий полосатый арбуз стал символом освобождения Херсона и обороны Херсонщины, — отметила директор Елена Орлюк.
То, что Херсонский арбуз наконец получил географическое определение, очень символично и по-настоящему дает надежду. Мы видели, что делали оккупанты в Херсонской области. Видим, как сейчас область страдает от обстрелов. Мы видели, как Россия регулярно ворует украинское наследие: последний пример — Мелитопольская черешня. Но вместе с тем верим, что очень скоро весь временно оккупированный Юг снова будет украинским, и не только украинцы, но и мир будет лакомиться Херсонским арбузом. А это ГО, как и другие украинские указания, будет передано в ЕС для охраны на европейских рынках. Украина ценит и уважает интеллектуальную собственность.
Какие еще географические определения есть в Украине
На сегодняшний день в Государственный реестр Украины географических определений внесены сведения о 3133 ГО. Непосредственно по национальной процедуре зарегистрировано 37 объектов, среди которых 29 географических определений исключительно для товаров, происходящих с территории Украины.
Примеры украинских географических определений: "Мелитопольская черешня", "Кролевецкие рушники", "Петриковская роспись", "Закарпатское вино", "Гуцульская брындзя".
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