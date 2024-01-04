Хочу собрать дрон. В Украине заработала платформа помощи ВСУ
Категория
Технологии
Дата публикации

Хочу собрать дрон. В Украине заработала платформа помощи ВСУ

Михаил Федоров
Дрон
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Каждый желающий украинец может собирать собственные дроны и помогать армии. Для этого достаточно авторизироваться на информационной платформе "Житомирский дрон", которую запустил Житомирский городской совет.

Украинцы смогут собирать собственные дроны в помощь ВСУ

В Украине запустили платформу "Житомирский дрон", с помощью которой украинцы смогут собирать собственные беспилотники.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Каждый украинец может собирать собственные дроны и помогать армии. Для этого достаточно авторизироваться на информационной платформе "Житомирский дрон", которую запустил Житомирский городской совет.

С помощью платформы можно узнать четкий алгоритм действий при сборке беспилотника. При этом для жителей Житомирской громады предусмотрена возможность получить награду в размере 6 тыс грн за собранный дрон.

Что нужно для того, чтобы начать собирать собственный дрон:

  • перейдите на платформу "Житомирский дрон" и нажмите - Хочу собрать дрон;

  • авторизуйтесь через "Дія. Підпис" и получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные;

  • пройдите онлайн-обучение;

  • выберите, какой дрон будете собирать, а дальше получите информацию о запчастях;

  • передайте дрон через логиста на тестирование;

  • если тестирование успешно, ваш дрон поедет на фронт.

Также для тех, чьи дроны были отправлены на фронт, будет возможность увидеть, как именно они отработали по враждебным целям.

С помощью платформы можно стать и поставщиком запчастей для дронов.

В таком случае необходимо:

  • перейти на платформу "Житомирский дрон" и нажать Хочу стать поставщиком запчастей;

  • авторизоваться через "Дія. Підпис";

  • предоставить список ссылок на запчасти в вашем интернет-магазине, которые хотите поставлять.

Что известно о БпЛА "Канюк"

По словам руководителя ОО "Актив Крыма" Руслана Жаднова, волонтеры создавали новый беспилотник специально для украинских военных.

Отмечается, что чертежи проекта БПЛА создавались разработчиками фактически с нуля.

Однако во время непосредственной сборки волонтеры просматривали обнародованные в открытом доступе видео и исследовали внутренности российского БПЛА "Орлан", находившегося у волонтеров благодаря успешным действиям украинских военных по его перехвату ранее.

Известно, что разработанный БпЛА должен запускаться с помощью катапульты и в момент удара может достигнуть скорости до 300 км/ч.

В частности, новый дрон уже прошел боевые испытания собственно на линии фронта.

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