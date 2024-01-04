Хочу собрать дрон. В Украине заработала платформа помощи ВСУ

Каждый желающий украинец может собирать собственные дроны и помогать армии. Для этого достаточно авторизироваться на информационной платформе "Житомирский дрон", которую запустил Житомирский городской совет.
Украинцы смогут собирать собственные дроны в помощь ВСУ
В Украине запустили платформу "Житомирский дрон", с помощью которой украинцы смогут собирать собственные беспилотники.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
Каждый украинец может собирать собственные дроны и помогать армии. Для этого достаточно авторизироваться на информационной платформе "Житомирский дрон", которую запустил Житомирский городской совет.
С помощью платформы можно узнать четкий алгоритм действий при сборке беспилотника. При этом для жителей Житомирской громады предусмотрена возможность получить награду в размере 6 тыс грн за собранный дрон.
Что нужно для того, чтобы начать собирать собственный дрон:
перейдите на платформу "Житомирский дрон" и нажмите - Хочу собрать дрон;
авторизуйтесь через "Дія. Підпис" и получите оригинальный позывной, чтобы защитить чувствительные данные;
пройдите онлайн-обучение;
выберите, какой дрон будете собирать, а дальше получите информацию о запчастях;
передайте дрон через логиста на тестирование;
если тестирование успешно, ваш дрон поедет на фронт.
Также для тех, чьи дроны были отправлены на фронт, будет возможность увидеть, как именно они отработали по враждебным целям.
С помощью платформы можно стать и поставщиком запчастей для дронов.
В таком случае необходимо:
перейти на платформу "Житомирский дрон" и нажать Хочу стать поставщиком запчастей;
авторизоваться через "Дія. Підпис";
предоставить список ссылок на запчасти в вашем интернет-магазине, которые хотите поставлять.
Что известно о БпЛА "Канюк"
По словам руководителя ОО "Актив Крыма" Руслана Жаднова, волонтеры создавали новый беспилотник специально для украинских военных.
Отмечается, что чертежи проекта БПЛА создавались разработчиками фактически с нуля.
Однако во время непосредственной сборки волонтеры просматривали обнародованные в открытом доступе видео и исследовали внутренности российского БПЛА "Орлан", находившегося у волонтеров благодаря успешным действиям украинских военных по его перехвату ранее.
Известно, что разработанный БпЛА должен запускаться с помощью катапульты и в момент удара может достигнуть скорости до 300 км/ч.
В частности, новый дрон уже прошел боевые испытания собственно на линии фронта.
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