Хочу зібрати дрон. В Україні запрацювала платформа допомоги ЗСУ

Кожен бажаючий українець може збирати власні дрони та допомагати армії. Для цього достатньо авторизуватись на інформаційній платформі "Житомирський дрон", яку запустила Житомирська міська рада.

Українці зможуть збирати власні дрони на допомогу ЗСУ

В Україні запустили платформу "Житомирський дрон", за допомогою якої українці матимуть змогу збирати власні безпілотники.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

Кожен українець може збирати власні дрони та допомагати армії. Для цього достатньо авторизуватись на інформаційній платформі "Житомирський дрон", яку запустила Житомирська міська рада.

За допомогою платформи можна дізнатися чіткий алгоритм дій під час збирання безпілотника. При цьому для мешканців Житомирської громади передбачено можливість отримати нагороду у розмірі 6 тис грн за зібраний дрон.

Що потрібно для того, щоб почати збирати власний дрон:

перейдіть на платформу "Житомирський дрон" та натисніть - Хочу зібрати дрон;

авторизуйтесь через "Дія.Підпис" та отримайте оригінальний позивний, щоб захистити чутливі дані;

пройдіть онлайн-навчання;

виберіть, який дрон збиратимете, а далі отримаєте інформацію про запчастини;

передайте дрон через логіста на тестування;

якщо тестування успішне, ваш дрон поїде на фронт.

Також для тих, чиї дрони були відправлені на фронт, буде можливість побачити, як саме вони відпрацювали по ворожих цілях.

За допомогою платформи можна стати і постачальником запчастин для дронів.

У такому випадку необхідно:

перейти на платформу "Житомирський дрон" та натиснути – Хочу стати постачальником запчастин;

авторизуватися через "Дія.Підпис";

надати перелік посилань на запчастини у вашому інтернет-магазині, які хочете постачати.

Що відомо про БпЛА “Канюк”

За словами керівника ГО "Актив Криму" Руслана Жаднова, волонтери створювали новий безпілотник спеціально для українських військових.

Зазначається, що чертежі проекту БпЛА створювались розробниками фактично з нуля.

Однак під час беспосередньої зборки волонтери переглядали оприлюднені у відкритому доступі відео й досліджували нутрощі російського БПЛА "Орлан”, який був у волонтерів в наявності завдяки успішним діям українських військових з його перехоплення раніше.

Відомо, що розроблений БпЛА має запускатись за допомогою катапульти та у момент удару може досягти швидкості до 300 км на годину.

Зокрема, новий дрон вже пройшов бойові випробування власне на лінії фронту.