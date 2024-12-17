"Холостяк" Терен назвал 5 важнейших вещей для построения счастливых отношений

Ветеран, а также главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен Будько решил рассказать, что лично для него является залогом счастья в отношениях.

По словам “Терена”, он может выделить топ-5 важнейших вещей в отношениях с партнершей

Общение

По убеждению ветерана, открытый и честный диалог всегда помогает разрешить конфликты, если они возникают.

Часто бывает так, что меня что-то волнует, и я начинаю надумывать лишнее, придумывая то, чего нет, потому что не решаюсь спросить. Александр "Терен" Будько Ветеран и герой шоу "Холостяк"

Эмоциональная поддержка

“Терен” не скрывает, что обычно непросто спокойно реагировать на определенные слова или действия партнерши.

"Холостяк" не скрывает, что он очень даже импульсивный.

Но я стараюсь держать себя в руках и быть поддержкой для нее, особенно в сложные моменты. В то же время, важно вместе радоваться прекрасным событиям, разделяя счастливые эмоции. Поделиться

Принятие

"Терен" напоминает о том, что идеальных людей не существует, а в период влюбленности все лишь кажется безупречным, однако не является таковым.

Впоследствии появляется быт и открываются новые стороны друг друга. Для меня важно принимать эти особенности, потому что именно они делают мою партнершу такой, которую я люблю. Александр "Терен" Будько Ветеран и герой шоу "Холостяк"

По словам ветерана, каждый новый момент только придает глубину отношениям.

Совместное развитие

Александр Будько обращает внимание на то, что в современном мире крайне важно находить время для собственного развития и одновременно поддерживать стремление к росту партнерши.

При этом очень ценно иметь точки соприкосновения — моменты, когда мы развиваемся как пара. Поделиться

Интимность

По убеждению “Терена”, интимность — это не только физическая, но и эмоциональная связь.

Поэтому очень важно находить моменты, когда можно обнять друг друга, поделиться тайнами, мыслями или мечтами.