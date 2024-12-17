"Холостяк" Терен назвав 5 найважливіших речей для побудови щасливих стосунків

Ветеран, а також головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр “Терен” Будько вирішив розповісти, що особисто для нього є запорукою щастя в стосунках.

За словами “Терена”, він може виділити топ-5 найважливіших речей у стосунках з партнеркою

Спілкування

На переконання ветерана, відкритий і чесний діалог завжди допомагає вирішити конфлікти, якщо вони виникають.

Часто буває так, що мене щось хвилює, і я починаю надумувати зайве, вигадуючи те, чого немає, бо не наважуюсь запитати. Але коли знаходжу в собі сміливість обговорити це — все виявляється значно простіше. Олександр “Терен” Будько Ветеран та герой шоу “Холостяк”

Емоційна підтримка

"Терен” не приховує, що зазвичай непросто спокійно реагувати на певні слова чи дії партнерки.

“Холостяк” не приховує, що він справді є імпульсивним.

Але я намагаюся тримати себе в руках і бути підтримкою для неї, особливо в складні моменти. Водночас важливо разом радіти прекрасним подіям, розділяючи щасливі емоції. Поширити

Прийняття

“Терен” нагадує про те, що ідеальних людей не існує, а в період закоханості все лише здається бездоганним, однак не є таким.

Згодом з’являється побут і відкриваються нові сторони одне одного. Для мене важливо приймати ці особливості, бо саме вони роблять мою партнерку такою, яку я кохаю. Олександр “Терен” Будько Ветеран та герой шоу “Холостяк”

За словами ветерана, кожний новий момент лише додає глибини стосункам.

Спільний розвиток

Олександр Будько звертає увагу на те, що у сучасному світі вкрай важливо знаходити час для власного розвитку й одночасно підтримувати прагнення до зростання партнерки.

Разом із цим дуже цінно мати точки дотику — моменти, коли ми розвиваємося як пара. Поширити

Інтимність

На переконаня “Терена”, інтимність — це не лише фізичний, а й емоційний зв’язок.

Саме тому дуже важливо знаходити моменти, коли можна обійняти одне одного, поділитися таємницями, думками чи мріями.