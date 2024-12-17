"Холостяк" Терен назвав 5 найважливіших речей для побудови щасливих стосунків
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

"Холостяк" Терен назвав 5 найважливіших речей для побудови щасливих стосунків

"Холостяк" Терен
Джерело:  online.ua

Ветеран, а також головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Олександр “Терен” Будько вирішив розповісти, що особисто для нього є запорукою щастя в стосунках.

Головні тези:

  • Відкритий і чесний діалог допомагає уникнути конфліктів у стосунках.
  • Емоційна підтримка й прийняття особливостей партнера важливі для гармонійних відносин.
  • Спільний розвиток та знаходження точок дотику додають стосункам глибини.

За словами “Терена”, він може виділити топ-5 найважливіших речей у стосунках з партнеркою

Спілкування

На переконання ветерана, відкритий і чесний діалог завжди допомагає вирішити конфлікти, якщо вони виникають.

Часто буває так, що мене щось хвилює, і я починаю надумувати зайве, вигадуючи те, чого немає, бо не наважуюсь запитати. Але коли знаходжу в собі сміливість обговорити це — все виявляється значно простіше.

Олександр “Терен” Будько

Олександр “Терен” Будько

Ветеран та герой шоу “Холостяк”

Емоційна підтримка

"Терен” не приховує, що зазвичай непросто спокійно реагувати на певні слова чи дії партнерки.

“Холостяк” не приховує, що він справді є імпульсивним.

Але я намагаюся тримати себе в руках і бути підтримкою для неї, особливо в складні моменти. Водночас важливо разом радіти прекрасним подіям, розділяючи щасливі емоції.

Прийняття

“Терен” нагадує про те, що ідеальних людей не існує, а в період закоханості все лише здається бездоганним, однак не є таким.

Згодом з’являється побут і відкриваються нові сторони одне одного. Для мене важливо приймати ці особливості, бо саме вони роблять мою партнерку такою, яку я кохаю.

Олександр “Терен” Будько

Олександр “Терен” Будько

Ветеран та герой шоу “Холостяк”

За словами ветерана, кожний новий момент лише додає глибини стосункам.

Спільний розвиток

Олександр Будько звертає увагу на те, що у сучасному світі вкрай важливо знаходити час для власного розвитку й одночасно підтримувати прагнення до зростання партнерки.

Разом із цим дуже цінно мати точки дотику — моменти, коли ми розвиваємося як пара.

Інтимність

На переконаня “Терена”, інтимність — це не лише фізичний, а й емоційний зв’язок.

Саме тому дуже важливо знаходити моменти, коли можна обійняти одне одного, поділитися таємницями, думками чи мріями.

А фізична близькість, у свою чергу, ще більше зміцнює емоційний зв’язок і наше кохання.

Олександр “Терен” Будько

Олександр “Терен” Будько

Ветеран та герой шоу “Холостяк”

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Кохана Дмитра Кулеби розкрила неочікувані факти про їхні стосунки
Світлана Павелецька
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зої вже без обручки. Ще одна голлівудська пара завершила стосунки
Ченнінг Татум покинув на Зої Кравіц
Категорія
Прес-релізи
Дата публікації
Додати до обраного
Сім порад сімейного психолога, які допоможуть зберегти стосунки
Сім порад сімейного психолога, які допоможуть зберегти стосунки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?