YouTube анонсировал важное нововведение для пользователей
Категория
Технологии
Дата публикации

YouTube анонсировал важное нововведение для пользователей

Что известно о Premium Lite
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Источник:  Bloomberg

Американская видеоплатформа YouTube продолжает обновлять и совершенствовать свои услуги. Так, вскоре она представит более доступную версию подписки – Premium Lite.

Главные тезисы

  • Предложение направлено на аудиторию, которая не заинтересована в музыкальном контенте на платформе.
  • Пока YouTube не разглашает цены на будущий тариф.

Что известно о Premium Lite

Как удалось узнать журналистам, новый план будет убирать рекламу из видео и подкастов, однако это не будет касаться музыки.

Сначала его объявят в Штатах, а затем в Австралии, Германии и Таиланде.

Согласно последним данным, сервис будет нацелен на сегмент аудитории, которых не интересует музыка на платформе. Цена будущего тарифа пока не разглашается.

С официальным заявлением по этому поводу уже выступил представитель YouTube.

В рамках стремления предоставить нашим пользователям больший выбор и гибкость мы тестируем новое предложение YouTube Premium с большинством видео без рекламы на нескольких наших рынках. Мы питаем надежду расширить это предложение для еще большего количества пользователей в будущем при поддержке наших партнеров, — заявил он.

Что важно понимать, в большинстве стран мира стандартный YouTube Premium стоит 13,99 долл. в месяц, но в Украине — 99 гривен в месяц.

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