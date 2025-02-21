YouTube анонсировал важное нововведение для пользователей

Американская видеоплатформа YouTube продолжает обновлять и совершенствовать свои услуги. Так, вскоре она представит более доступную версию подписки – Premium Lite.
Главные тезисы
- Предложение направлено на аудиторию, которая не заинтересована в музыкальном контенте на платформе.
- Пока YouTube не разглашает цены на будущий тариф.
Что известно о Premium Lite
Как удалось узнать журналистам, новый план будет убирать рекламу из видео и подкастов, однако это не будет касаться музыки.
Сначала его объявят в Штатах, а затем в Австралии, Германии и Таиланде.
Согласно последним данным, сервис будет нацелен на сегмент аудитории, которых не интересует музыка на платформе. Цена будущего тарифа пока не разглашается.
С официальным заявлением по этому поводу уже выступил представитель YouTube.
Что важно понимать, в большинстве стран мира стандартный YouTube Premium стоит 13,99 долл. в месяц, но в Украине — 99 гривен в месяц.
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