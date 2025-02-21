YouTube анонсував важливе нововведення для користувачів

Американська відеоплатформа YouTube продовжує оновлювати та вдосконалювати власні послуги. Так, незабаром вона представить більш доступну версію підписки — Premium Lite.

Що відомо про Premium Lite

Як вдалося дізнатися журналістам, новий план прибиратиме рекламу з відео та подкастів, однак це не буде стосуватися музики.

Спочатку його оголосять в Штатах, а згодом в Австралії, Німеччині та Таїланді.

Згідно з останніми даними, сервіс буде націлений на той сегмент аудиторії, яких не цікавить музика на платформі. Ціна майбутнього тарифу наразі не розголошується.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив речник YouTube.

У межах прагнення надати нашим користувачам більший вибір і гнучкість, ми тестуємо нову пропозицію YouTube Premium з більшістю відео без реклами на кількох наших ринках. Ми плекаємо надію розширити цю пропозицію для ще більшої кількості користувачів у майбутньому за підтримки наших партнерів, — заявив він. Поширити

Що важливо розуміти, у більшості країн світу стандартний YouTube Premium коштує 13,99 дол на місяць, але в Україні — 99 гривень на місяць.