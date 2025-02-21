YouTube анонсував важливе нововведення для користувачів

Американська відеоплатформа YouTube продовжує оновлювати та вдосконалювати власні послуги. Так, незабаром вона представить більш доступну версію підписки — Premium Lite.
Головні тези:
- Пропозиція спрямована на аудиторію, яка не зацікавлена у музичному контенті на платформі.
- Поки YouTube не розголошує ціни на майбутній тариф.
Що відомо про Premium Lite
Як вдалося дізнатися журналістам, новий план прибиратиме рекламу з відео та подкастів, однак це не буде стосуватися музики.
Спочатку його оголосять в Штатах, а згодом в Австралії, Німеччині та Таїланді.
Згідно з останніми даними, сервіс буде націлений на той сегмент аудиторії, яких не цікавить музика на платформі. Ціна майбутнього тарифу наразі не розголошується.
З офіційною заявою з цього приводу уже виступив речник YouTube.
Що важливо розуміти, у більшості країн світу стандартний YouTube Premium коштує 13,99 дол на місяць, але в Україні — 99 гривень на місяць.
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