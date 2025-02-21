YouTube анонсував важливе нововведення для користувачів
Категорія
Технології
Дата публікації

YouTube анонсував важливе нововведення для користувачів

Що відомо про Premium Lite
Джерело:  Bloomberg

Американська відеоплатформа YouTube продовжує оновлювати та вдосконалювати власні послуги. Так, незабаром вона представить більш доступну версію підписки — Premium Lite.

Головні тези:

  • Пропозиція спрямована на аудиторію, яка не зацікавлена у музичному контенті на платформі.
  • Поки YouTube не розголошує ціни на майбутній тариф.

Що відомо про Premium Lite

Як вдалося дізнатися журналістам, новий план прибиратиме рекламу з відео та подкастів, однак це не буде стосуватися музики.

Спочатку його оголосять в Штатах, а згодом в Австралії, Німеччині та Таїланді.

Згідно з останніми даними, сервіс буде націлений на той сегмент аудиторії, яких не цікавить музика на платформі. Ціна майбутнього тарифу наразі не розголошується.

З офіційною заявою з цього приводу уже виступив речник YouTube.

У межах прагнення надати нашим користувачам більший вибір і гнучкість, ми тестуємо нову пропозицію YouTube Premium з більшістю відео без реклами на кількох наших ринках. Ми плекаємо надію розширити цю пропозицію для ще більшої кількості користувачів у майбутньому за підтримки наших партнерів, — заявив він.

Що важливо розуміти, у більшості країн світу стандартний YouTube Premium коштує 13,99 дол на місяць, але в Україні — 99 гривень на місяць.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Технології відкривають вікно можливостей на фронті, але є "але"
ЗСУ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI дозволила США використовувати свій ШІ у ядерних дослідженнях
OpenAI
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Використання ШІ знищує навички критичного мислення — дослідження Microsoft
ШІ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?