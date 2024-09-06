YouTube разрабатывает инструменты для борьбы с дипфейками

Медиа-платформа YouTube заявила о разработке инструментов по выявлению фейковых голосов и образов для защиты артистов и правообладателей произведений от незаконного использования имиджа.

Что известно о разработке YouTube инструментов против дипфейков

В компании отметили, что разрабатывают инструменты, которые будут обнаруживать созданный с помощью ИИ контент с использованием фейковых голосов и образов реальных людей.

Подчеркивается, что первые тестовые программы должны появиться в начале следующего года.

В частности, одним из инструментов будет технология распознавания лиц, которая должна помочь людям, связанным с различными индустриями, находить и управлять контентом, использующим обработанную искусственным интеллектом внешность.

Создание дипфейков

Речь идет о защите таким образом имиджа и авторских прав создателей контента, актеров, музыкантов и спортсменов.

YouTube планирует предоставить возможность решать, что делать с видео, в которых используются их дипфейки, хотя точная дата запуска еще не объявлена.

Кроме того, технология обнаружения искусственно сгенерированного пения станет частью системы защиты интеллектуальной собственности YouTube Content ID.

Она позволит партнерам находить и управлять контентом, где используется их искусственно воспроизведенный голос.

Что известно об угрозе дипфейков в Интернете

Европейский парламент в среду, 13 марта, принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен обеспечить безопасность и соблюдение основных прав граждан.

Цель закона — защита фундаментальных прав, демократии, верховенства права и постоянства окружающей среды от высокорискованного ИИ с одновременным стимулированием инноваций.

Положения закона устанавливают обязательства по ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня воздействия.

Новые правила предусматривают запрет на определенные приложения ИИ, угрожающие правам граждан. Среди них, в частности, системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевая сборка изображений лиц из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Кроме того, искусственно сгенерированные изображения, аудио- или видеоконтент (дипфейки) должны быть четко обозначены как таковые.

Руководители MI5 и ФБР предупреждают, что террористы могут попытаться использовать искусственный интеллект для создания бомб или срыва выборов.