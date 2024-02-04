Мошенники выманили у международной компании 26 млн долл благодаря видеозвонку с дипфейком

Мошенники выманили у сотрудников международной компании в Гонконге 26 млн долл с помощью группового видеозвонка, созданного с помощью технологии deepfake.

Мошенничество с помощью дипфейка

Мошенники смогли сфабриковать изображения главного финансового директора компании и других людей в разговоре, используя фото из публичного доступа, и убедили жертв сделать в общей сложности 15 переводов на пять гонконгских банковских счетов.

В середине января финансовый отдел фирмы получил фишинговое сообщение, якобы от ее финансового директора из Великобритании, сообщает Bloomberg.

Полиция не идентифицировала ни компанию, ни ее сотрудников.

Как отличить дипфейк от настоящего видео

Дипфейк — методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. Используют для сочетания и наложения одних изображений и видеозаписей на другие изображения или видеоролики.

Дія.Освіта сообщает, что для того, чтобы отличить дипфейк от реальности, следует обратить внимание на следующие детали:

цвет кожи — может быть не похожим на настоящий;

края маски вокруг лица. Иногда видео несовершенны, поэтому можно заметить очевидные недостатки воспроизведения реального человека;

окклюзия лица искажает предметы или закрывает их;

размытое лицо. Если хорошо присмотреться, то лицо персонажа может быть размытым, и это не связано с качеством видео;

легкое мерцание. Иногда алгоритмы не могут до конца считать и воспроизвести изображения человека. Это секундное мерцание должно быть заметно на экране;

разное фокусное расстояние;

несоответствие изображения.

Российская пропаганда уже неоднократно публиковала дипфейки с изображениями президента Зеленского, главнокомандующего Залужным и командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырского. Фейковые чиновники призвали к капитуляции Украины, не слушаться приказов командования и выходить на протесты.