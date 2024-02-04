Шахраї виманили у міжнародної компанії 26 млн дол завдяки відеодзвінку з діпфейком
Категорія
Технології
Дата публікації

Шахраї виманили у міжнародної компанії 26 млн дол завдяки відеодзвінку з діпфейком

deepfake
Джерело:  Bloomberg

Шахраї видурили у співробітників міжнародної компанії у Гонконзі 26 млн дол за допомогою групового відеодзвінка, створеного за допомогою технології deepfake.

Шахрайство за допомогою діпфейку

Шахраї змогли сфабрикували зображення головного фінансового директора компанії та інших людей у ​​розмові, використовуючи фото з публічного доступу, і переконали жертв зробити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.

У середині січня фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення, нібито від її фінансового директора з Великої Британії, повідомляє Bloomberg.

Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.

Як відрізнити діпфейк від справжнього відео

Діпфейк — методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики.

Дія.Освіта повідомляє, що для того, аби відрізнити діпфейк від реальності, слід звернути увагу на такі деталі:

  • колір шкіри — може бути не схожим на справжній;

  • краї маски навколо обличчя. Іноді відео недосконалі, тому можна помітити очевидні недоліки відтворення реальної людини;

  • оклюзія обличчя спотворює предмети або закриває їх;

  • розмите обличчя. Якщо добре придивитися, то обличчя персонажа може бути розмитим, і це не пов'язано з якістю відео;

  • легке мерехтіння. Інколи алгоритми не можуть до кінця «зчитати» та відтворити зображення людини. Це секундні мерехтіння мають бути помітними на екрані;

  • різна фокусна відстань;

  • невідповідність зображення.

Російська пропаганда вже неодноразово публікувала діпфейки з зображеннями президента Зеленського, головнокомандувача Залужного та командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирського. Фейкові посадовці “закликали” до капітуляції України, не слухатися наказів командування та виходити на протести.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни поширюють діпфейк Сирського з закликами про "необхідність миру" з РФ
Діпфейк Сирського
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Білл Гейтс спрогнозував терміни глобальних змін у світі через ШІ
Білл Гейтс
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Google запускає власний ШІ-генератор зображень
Штучний інтелект

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим