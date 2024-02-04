Шахраї виманили у міжнародної компанії 26 млн дол завдяки відеодзвінку з діпфейком

Шахраї видурили у співробітників міжнародної компанії у Гонконзі 26 млн дол за допомогою групового відеодзвінка, створеного за допомогою технології deepfake.
Шахрайство за допомогою діпфейку
Шахраї змогли сфабрикували зображення головного фінансового директора компанії та інших людей у розмові, використовуючи фото з публічного доступу, і переконали жертв зробити загалом 15 переказів на п'ять гонконзьких банківських рахунків.
У середині січня фінансовий відділ фірми отримав фішингове повідомлення, нібито від її фінансового директора з Великої Британії, повідомляє Bloomberg.
Поліція не ідентифікувала ні компанію, ні її співробітників.
Як відрізнити діпфейк від справжнього відео
Діпфейк — методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті. Використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики.
Дія.Освіта повідомляє, що для того, аби відрізнити діпфейк від реальності, слід звернути увагу на такі деталі:
колір шкіри — може бути не схожим на справжній;
краї маски навколо обличчя. Іноді відео недосконалі, тому можна помітити очевидні недоліки відтворення реальної людини;
оклюзія обличчя спотворює предмети або закриває їх;
розмите обличчя. Якщо добре придивитися, то обличчя персонажа може бути розмитим, і це не пов'язано з якістю відео;
легке мерехтіння. Інколи алгоритми не можуть до кінця «зчитати» та відтворити зображення людини. Це секундні мерехтіння мають бути помітними на екрані;
різна фокусна відстань;
невідповідність зображення.
Російська пропаганда вже неодноразово публікувала діпфейки з зображеннями президента Зеленського, головнокомандувача Залужного та командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирського. Фейкові посадовці “закликали” до капітуляції України, не слухатися наказів командування та виходити на протести.
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