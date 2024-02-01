Google запускає власний ШІ-генератор зображень

Не зважаючи на занепокоєння щодо створення діпфейків, Google випускає новий інструмент ImageFX на основі штучного інтелекту для створення зображень.

Генератор зображень ImageFX від Google

ImageFX запустять на основі моделі генеративного штучного інтелекту Imagen 2, який редагує і створює зображення. Її розробила команда DeepMind Google.

Відомо, що Imagen 2 не відрізняється від таких інструментів, як DALL-E 3 від OpenAI , Midjourney, Imagine with Meta AI від Meta та Microsoft Designer.

Але унікальною рисою ImageFX є «виразні фішки» — по суті, список ключових слів, які дозволяють користувачам експериментувати з «суміжними вимірами» своїх творінь та ідей.

Створений для експериментів і творчості, ImageFX дозволяє створювати зображення за допомогою простих текстових підказок, а потім легко змінювати їх за допомогою нового погляду на підказки за допомогою виразних фішок, — пише Google у дописі в блозі. Поширити

Introducing #ImageFX ✨ a new image generation tool powered by Imagen 2, Google's most advanced text-to-image model. We’re excited to add this to our suite of generative AI tools at Labs, and to help bring your most creative ideas to life. Try it out: https://t.co/e07Zz3Pdx4 pic.twitter.com/MVXEEt9c2b — labs.google (@labsdotgoogle) February 1, 2024

Чи можна використати ImageFX не за призначенням

Google стверджує, що вживає заходів для того, щоб ImageFX не можна було використовувати не за призначенням, наприклад, шляхом додавання «технічних заходів безпеки» для обмеження «проблематичних результатів», таких як насильницький, образливий і сексуально відвертий контент.

ImageFX також має фільтр рівня підказок для публічних діячів — хоча Google не дуже чітко висловився з цього приводу у своїх прес-матеріалах.

Ми інвестували в безпеку навчальних даних із самого початку. Відповідно до наших принципів штучного інтелекту, ми також провели масштабне змагальне тестування, щоб виявити та пом’якшити потенційно шкідливий і проблематичний контент, — заявили в Google. Поширити

Також Google позначатиме зображення, створені штучним інтелектом, невидимим для людського ока водяним знаком. Вони потрібні для того, щоб люди не видавали роботу штучного інтелекту за свою.