Google запускає власний ШІ-генератор зображень

Не зважаючи на занепокоєння щодо створення діпфейків, Google випускає новий інструмент ImageFX на основі штучного інтелекту для створення зображень.
Генератор зображень ImageFX від Google
ImageFX запустять на основі моделі генеративного штучного інтелекту Imagen 2, який редагує і створює зображення. Її розробила команда DeepMind Google.
Відомо, що Imagen 2 не відрізняється від таких інструментів, як DALL-E 3 від OpenAI , Midjourney, Imagine with Meta AI від Meta та Microsoft Designer.
Але унікальною рисою ImageFX є «виразні фішки» — по суті, список ключових слів, які дозволяють користувачам експериментувати з «суміжними вимірами» своїх творінь та ідей.
Чи можна використати ImageFX не за призначенням
Google стверджує, що вживає заходів для того, щоб ImageFX не можна було використовувати не за призначенням, наприклад, шляхом додавання «технічних заходів безпеки» для обмеження «проблематичних результатів», таких як насильницький, образливий і сексуально відвертий контент.
ImageFX також має фільтр рівня підказок для публічних діячів — хоча Google не дуже чітко висловився з цього приводу у своїх прес-матеріалах.
Також Google позначатиме зображення, створені штучним інтелектом, невидимим для людського ока водяним знаком. Вони потрібні для того, щоб люди не видавали роботу штучного інтелекту за свою.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-