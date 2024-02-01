Google запускает собственный ИИ-генератор изображений

Несмотря на обеспокоенность созданием дипфейков, Google выпускает новый инструмент ImageFX на основе искусственного интеллекта для создания изображений.

Генератор изображений ImageFX от Google

ImageFX запустят на основе модели генеративного искусственного интеллекта Imagen 2, который редактирует и создает изображение. Ее разработала команда DeepMind Google.

Известно, что Imagen 2 не отличается от таких инструментов как DALL-E 3 от OpenAI, Midjourney, Imagine with Meta AI от Meta и Microsoft Designer.

Но уникальной чертой ImageFX являются «выразительные фишки» — по сути, список ключевых слов, позволяющих пользователям экспериментировать с «смежными измерениями» своих творений и идей.

Созданный для экспериментов и творчества, ImageFX позволяет создавать изображения с помощью простых текстовых подсказок, а затем легко изменять их с помощью нового взгляда на подсказки с помощью выразительных фишек, пишет Google в блоге. Поделиться

Introducing #ImageFX ✨ a new image generation tool powered by Imagen 2, Google's most advanced text-to-image model. We’re excited to add this to our suite of generative AI tools at Labs, and to help bring your most creative ideas to life. Try it out: https://t.co/e07Zz3Pdx4 pic.twitter.com/MVXEEt9c2b — labs.google (@labsdotgoogle) February 1, 2024

Можно ли использовать ImageFX не по назначению

Google утверждает, что принимает меры для того, чтобы ImageFX нельзя было использовать не по назначению, например путем добавления «технических мер безопасности» для ограничения «проблематических результатов», таких как насильственный, оскорбительный и сексуально откровенный контент.

ImageFX также имеет фильтр уровня подсказок для публичных деятелей — хотя Google не очень четко высказался по этому поводу в своих пресс-материалах.

Мы инвестировали в безопасность обучающих данных с самого начала. Согласно нашим принципам искусственного интеллекта, мы также провели масштабное соревновательное тестирование, чтобы выявить и смягчить потенциально вредоносный и проблематичный контент, заявили в Google. Поделиться

Также Google обозначает изображения, созданные искусственным интеллектом, невидимым для человеческого глаза водяным знаком. Они нужны, чтобы люди не выдавали работу искусственного интеллекта за свою.