Google запускает собственный ИИ-генератор изображений

Несмотря на обеспокоенность созданием дипфейков, Google выпускает новый инструмент ImageFX на основе искусственного интеллекта для создания изображений.
Генератор изображений ImageFX от Google
ImageFX запустят на основе модели генеративного искусственного интеллекта Imagen 2, который редактирует и создает изображение. Ее разработала команда DeepMind Google.
Известно, что Imagen 2 не отличается от таких инструментов как DALL-E 3 от OpenAI, Midjourney, Imagine with Meta AI от Meta и Microsoft Designer.
Но уникальной чертой ImageFX являются «выразительные фишки» — по сути, список ключевых слов, позволяющих пользователям экспериментировать с «смежными измерениями» своих творений и идей.
Можно ли использовать ImageFX не по назначению
Google утверждает, что принимает меры для того, чтобы ImageFX нельзя было использовать не по назначению, например путем добавления «технических мер безопасности» для ограничения «проблематических результатов», таких как насильственный, оскорбительный и сексуально откровенный контент.
ImageFX также имеет фильтр уровня подсказок для публичных деятелей — хотя Google не очень четко высказался по этому поводу в своих пресс-материалах.
Также Google обозначает изображения, созданные искусственным интеллектом, невидимым для человеческого глаза водяным знаком. Они нужны, чтобы люди не выдавали работу искусственного интеллекта за свою.
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