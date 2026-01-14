За какую сумму США готовы купить Гренландию — данные инсайдеров

США могут заплатить до 700 млрд долл. для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марк Рубио уже поручили подготовить предложение.

США хотят купить Гренландию за 700 млрд долл — инсайдеры

Три источника рассказали, что оценку стоимости Гренландии подготовили ученые и бывшие американские чиновники в рамках проработки стремления президента США Дональда Трампа купить остров.

Такая сумма превышает половину годового бюджета Пентагона и связана с приоритетами в сфере национальной безопасности для Трампа.

Однако высокопоставленный представитель Белого дома сообщил журналистам, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав этот план "высоким приоритетом" для Трампа.

Ожидается, что сегодня, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Венс встретятся с представителями Дании и Гренландии, прибывшими в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.

Я бы с удовольствием заключил с ними соглашение. Да проще. Но так или иначе мы получим Гренландию, уверял ранее Трамп.

Со своей стороны глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытии в Вашингтон подчеркнула, что Гренландия не хочет, чтобы "ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов".

Мы выбираем ту Гренландию, которую знаем сегодня, как часть Королевства Дания. Поделиться

Также, по данным NBC News, рассматривается и сценарий, при котором США и Гренландия заключат так называемый договор о свободной ассоциации. Такое соглашение предполагало бы финансовую помощь США в обмен на разрешение американского военного присутствия.