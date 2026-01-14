За какую сумму США готовы купить Гренландию — данные инсайдеров

США могут заплатить до 700 млрд долл. для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марк Рубио уже поручили подготовить предложение.
Главные тезисы
- США готовы заплатить до 700 млрд долл за покупку Гренландии, считая это высоким приоритетом в области национальной безопасности.
- Данные инсайдеров говорят о проработке предложения от госсекретаря Марка Рубио о покупке Гренландии, что вызывает международный интерес.
США хотят купить Гренландию за 700 млрд долл — инсайдеры
Три источника рассказали, что оценку стоимости Гренландии подготовили ученые и бывшие американские чиновники в рамках проработки стремления президента США Дональда Трампа купить остров.
Такая сумма превышает половину годового бюджета Пентагона и связана с приоритетами в сфере национальной безопасности для Трампа.
Однако высокопоставленный представитель Белого дома сообщил журналистам, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав этот план "высоким приоритетом" для Трампа.
Ожидается, что сегодня, 14 января, Рубио и вице-президент США Джей Ди Венс встретятся с представителями Дании и Гренландии, прибывшими в Вашингтон, чтобы лучше понять намерения и предложения Трампа.
Я бы с удовольствием заключил с ними соглашение. Да проще. Но так или иначе мы получим Гренландию, уверял ранее Трамп.
Со своей стороны глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт по прибытии в Вашингтон подчеркнула, что Гренландия не хочет, чтобы "ею владели, управляли или чтобы она была частью Соединенных Штатов".
Также, по данным NBC News, рассматривается и сценарий, при котором США и Гренландия заключат так называемый договор о свободной ассоциации. Такое соглашение предполагало бы финансовую помощь США в обмен на разрешение американского военного присутствия.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-