За Украину на фронте сражаются сотни ветеранов армии Колумбии - NYT

Сотни ветеранов колумбийской армии сражаются на стороне Украины в составе Интернационального легиона ВСУ.
Что известно о ветеранах армии Колумбии в рядах ВСУ
По информации издания, на фронте за Украину сражаются несколько сотен ветеранов армии Колумбии, второй по размерам в Южной Америке и единственной в регионе с реальным боевым опытом.
Отмечается, что иностранцы в составе ВСУ на фронте делятся на две категории.
Первую категорию представляют граждане развитых европейских стран, которые присоединились к украинским военным из-за моральных убеждений или желания поиска приключений или ненависть к России.
Во второй категории бойцы из беднейших стран, пытающиеся с помощью участия в войне улучшить собственное финансовое положение.
Журналисты издания также подчеркивают, что участие именно бывших военных из Колумбии на стороне Украины очень странно.
После десятилетий непрерывной войны против марксистских повстанцев и парамилитарных группировок наркокартелей Колумбия в конце концов стала обладательницей сильнейшей армии в Южной Америке.
Учитывая, что тренировать колумбийскую армию помогали США, это действительно квалифицированные солдаты.
При этом ни в Украине, ни в Колумбии официально не раскрывают количество колумбийских добровольцев на стороне ВСУ.
Пообщавшись с несколькими солдатами, журналисты NYT пришли к выводу, что на стороне Украины постоянно воюют "сотни колумбийских добровольцев".
Авторы материала подчеркивают, что почти все колумбийские добровольцы имеют схожую историю.
Они самостоятельно прибыли на украинскую границу, где сообщили о наличии военного опыта и готовности воевать за Украину.
После этого их отправили на военную базу в Тернополе, где они прошли собеседование, медицинское освидетельствование и были приняты на службу.
Зарплата бойцов Интернационального легиона такая же, как и у остальных воюющих за Украину солдат - то есть около 3 тыс долларов, что является очень высоким показателем для Колумбии.
Что говорят сами колумбийские добровольцы о войне в Украине
Правда, полномасштабная российско-украинская война, по признанию самих колумбийцев, совсем не похожа на то, как они воевали с повстанцами и наркокартелями в джунглях.
Другой боец на условиях анонимности рассказал, что из 60 колумбийцев в его отряде осталось всего около семи. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на фронте.
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