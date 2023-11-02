За Украину на фронте сражаются сотни ветеранов армии Колумбии - NYT
Категория
Украина
Дата публикации

За Украину на фронте сражаются сотни ветеранов армии Колумбии - NYT

Доброволец из Колумбии в рядах ВСУ
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Источник:  The New York Times

Сотни ветеранов колумбийской армии сражаются на стороне Украины в составе Интернационального легиона ВСУ.

Что известно о ветеранах армии Колумбии в рядах ВСУ

По информации издания, на фронте за Украину сражаются несколько сотен ветеранов армии Колумбии, второй по размерам в Южной Америке и единственной в регионе с реальным боевым опытом.

Отмечается, что иностранцы в составе ВСУ на фронте делятся на две категории.

Первую категорию представляют граждане развитых европейских стран, которые присоединились к украинским военным из-за моральных убеждений или желания поиска приключений или ненависть к России.

Во второй категории бойцы из беднейших стран, пытающиеся с помощью участия в войне улучшить собственное финансовое положение.

Я рискнул бы сказать, что ни один колумбиец не поехал туда, чтобы защищать демократию. Я не верю, что они даже слышали об Украине до войны. Все сводится к экономическим мотивам, - заявил журналистам издание бывший снайпер колумбийской армии Кристиан Перес, также рассматривающий возможность участия в войне на стороне Украины.

Журналисты издания также подчеркивают, что участие именно бывших военных из Колумбии на стороне Украины очень странно.

После десятилетий непрерывной войны против марксистских повстанцев и парамилитарных группировок наркокартелей Колумбия в конце концов стала обладательницей сильнейшей армии в Южной Америке.

Учитывая, что тренировать колумбийскую армию помогали США, это действительно квалифицированные солдаты.

При этом ни в Украине, ни в Колумбии официально не раскрывают количество колумбийских добровольцев на стороне ВСУ.

Пообщавшись с несколькими солдатами, журналисты NYT пришли к выводу, что на стороне Украины постоянно воюют "сотни колумбийских добровольцев".

Авторы материала подчеркивают, что почти все колумбийские добровольцы имеют схожую историю.

Они самостоятельно прибыли на украинскую границу, где сообщили о наличии военного опыта и готовности воевать за Украину.

После этого их отправили на военную базу в Тернополе, где они прошли собеседование, медицинское освидетельствование и были приняты на службу.

Зарплата бойцов Интернационального легиона такая же, как и у остальных воюющих за Украину солдат - то есть около 3 тыс долларов, что является очень высоким показателем для Колумбии.

Что говорят сами колумбийские добровольцы о войне в Украине

Правда, полномасштабная российско-украинская война, по признанию самих колумбийцев, совсем не похожа на то, как они воевали с повстанцами и наркокартелями в джунглях.

Желающие приехать сюда сначала должны обдумать это. Колумбия – это детская игрушка по сравнению с тем, что здесь. Когда возле вас впервые взорвется ракета, тогда вы увидите дьявола лично, – рассказывает один из колумбийских добровольцев.

Другой боец на условиях анонимности рассказал, что из 60 колумбийцев в его отряде осталось всего около семи. Остальные были убиты, ранены или вернулись домой после нескольких недель на фронте.

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