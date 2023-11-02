За Україну на фронті б'ються сотні ветеранів армії Колумбії — NYT

Що відомо про ветеранів армії Колумбії у лавах ЗСУ

За інформацією видання, на фронті за Україну воюють кілька сотень ветеранів армії Колумбії, другої за розмірами у Південній Америці та єдиної в регіоні з реальним бойовим досвідом.

Зазначається, що іноземці у складі ЗСУ на фронті діляться на дві категорії.

Першу категорію представляють громадяни розвинених європейських країн, які приєднались до українських військових через моральні переконання, або бажання пошуку пригод чи ненависть до Росії.

У другій категорії бійці з бідніших країн, які намагаються за допомогою участі у війні покращити власне фінансове становище.

Я б ризикнув сказати, що жоден колумбієць не поїхав туди, щоб захищати демократію. Я не вірю, що вони навіть чули про Україну до війни. Усе зводиться до економічних мотивів, - заявив журналістам видання колишній снайпер колумбійської армії Крістіан Перес, який також розглядає можливість участі у війні на боці України. Поширити

Журналісти видання також підкреслюють, що участь саме колишніх військових з Колумбії на боці України є дуже дивною.

Після десятиліть безперервної війни проти марксистських повстанців та парамілітарних угруповань наркокартелів Колумбія зрештою стала володаркою чи не найсильнішої армії в Південній Америці.

З огляду на те, що тренувати колумбійську армію допомагали США, це справді кваліфіковані солдати.

При цьому ні в Україні, ні в Колумбії офіційно не розкривають кількість колумбійських добровольців на боці ЗСУ.

Поспілкувавшись з кількома такими солдатами, журналісти NYT дійшли висновку, що на боці України постійно воюють "сотні колумбійських добровольців".

Автори матеріалу підкреслюють, що майже всі колумбійські добровольці мають схожу історію.

Вони самостійно прибули на український кордон, де повідомили про наявність військового досвіду і готовність воювати за Україну.

Після цього їх відправили на військову базу в Тернополі, де вони пройшли співбесіду, медичний огляд і були прийняті на службу.

Зарплатня бійців Інтернаціонального легіону така ж, як і в решти солдатів, що воюють за Україну – тобто близько 3 тис доларів, що є дуже високим показником для Колумбії.

Що кажуть самі колумбійські добровольці про війну в Україні

Щоправда повномасштабна російсько-українська війна, за зізнаннями самих колумбійців, зовсім не схожа на те, як вони воювали з повстанцями та наркокартелями у джунглях.

Ті, хто хочуть приїхати сюди, спочатку мають обдумати це. Колумбія — це дитяча забавка порівняно з тим, що тут. Коли біля вас вперше вибухне ракета, тоді ви побачите диявола особисто, - розповідає один з колумбійських добровольців. Поширити

Інший боєць на умовах анонімності розповів, що з 60 колумбійців у його загоні, залишилося лише близько семи. Решта були вбиті, поранені або повернулися додому після кількох тижнів на фронті.