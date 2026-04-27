Загадка пралесов. Ученые неожиданно нашли янтарь под льдом Антарктиды

Скрытый под льдом Антарктиды фрагмент янтаря намекает на существование древних лесов там, где их не должно быть.

В Антарктиде нашли янтарь

Фрагмент янтаря, обнаруженный в Пайн-Айлендской впадине, изменил представления ученых о прошлом Антарктиды. Он показал, что смолистые деревья когда-то росли недалеко от Южного полюса.

Фрагмент приблизительно от 92 до 83 млн лет, и он датируется серединой мелового периода, пишет Daily Galaxy. Он обеспечивает прямую связь с временем, когда Антарктида была покрыта лесами. Отмечается, что это первый янтарь, когда-либо найденный в Антарктиде, сразу выделяющий эту находку.

Обнаружение янтаря в Антарктиде восполняет древний пробел в палеонтологической летописи. До этого южные известные месторождения датировались серединой мелового периода в южной Австралии и Новой Зеландии.

По словам исследовательской группы под руководством Йоханны Клагеса из Бременского университета, эта находка подтверждает, что благоприятные условия для образования смолы когда-то существовали даже в полярных регионах.

Янтарь образуется из растительной смолы, что обычно выделяется голосеменными растениями. Клагес отметила, что смола представляет собой жирорастворимую смесь соединений, способных окаменеть при благоприятных условиях.

Некоторые растительные смолы способны окаменевать при определенных условиях и храниться в геологической летописи в виде янтаря.

Антарктический образец указывает на то, что когда-то в болотистой среде умеренного тропического леса вблизи Южного полюса росли хвойные леса.

Антарктический янтарь, вероятно, содержит остатки коры деревьев в виде микроскопических включений, — предположил соавтор исследования, ученый из Саксонского государственного управления по окружающей среде, сельскому хозяйству и геологии Хенни Гершель.

Сам образец содержит прозрачные и полупрозрачные частицы, что указывает на хорошее состояние хранения. Как отметил Гершель, это, вероятно, означает, что янтарь был похоронен на небольшой глубине, избегая влияния тепла и давления, которые могли бы повредить его.

Исследователи также заметили признаки патологического выделения смолы — реакции деревьев, возникающей при повреждении паразитами или лесными пожарами. Этот процесс помогает запечатать кору и может удерживать частицы материала внутри смолы.

Эти детали важны, потому что янтарь может действовать как капсула времени. Даже небольшой фрагмент может содержать подсказки об окружающей среде, в которой он образовался.