Загадка пралісів. Науковці неочікувано знайшли бурштин під кригою Антарктиди

Прихований під кригою Антарктиди фрагмент бурштину натякає на існування прадавніх лісів там, де їх не повинно бути.

Фрагмент бурштину, знайдений у Пайн-Айлендській западині, змінив уявлення вчених про минуле Антарктиди. Він показав, що смолисті дерева колись росли неподалік від Південного полюса.

Фрагменту приблизно від 92 до 83 млн років, і він датується серединою крейдяного періоду, пише Daily Galaxy. Він забезпечує прямий зв'язок із часом, коли Антарктида була вкрита лісами. Зазначається, що це перший бурштин, коли-небудь знайдений в Антарктиді, що відразу ж виділяє цю знахідку.

Виявлення бурштину в Антарктиді заповнює давню прогалину в палеонтологічній літописі. До цього найпівденніші відомі родовища датувалися серединою крейдяного періоду в південній Австралії та Новій Зеландії.

За словами дослідницької групи під керівництвом Йоханни Клагес з Бременського університету, ця знахідка підтверджує, що сприятливі умови для утворення смоли колись існували навіть у полярних регіонах.

Бурштин утворюється з рослинної смоли, що зазвичай виділяється голонасінними рослинами. Клагес зазначила, що смола являє собою жиророзчинну суміш сполук, здатних окаменіти за сприятливих умов.

Антарктичний зразок вказує на те, що колись у болотистому середовищі помірного тропічного лісу поблизу Південного полюса росли хвойні ліси.

Антарктичний бурштин, ймовірно, містить залишки кори дерев у вигляді мікроскопічних включень, – припустив співавтор дослідження, вчений із Саксонського державного управління з питань навколишнього середовища, сільського господарства та геології Хенні Гершель.

Сам зразок містить прозорі та напівпрозорі частинки, що вказує на хороший стан збереження. Як зазначив Гершель, це, ймовірно, означає, що бурштин був похований на невеликій глибині, уникаючи впливу тепла та тиску, які могли б його пошкодити.

Дослідники також помітили ознаки патологічного виділення смоли – реакції дерев, що виникає при пошкодженні паразитами або лісовими пожежами. Цей процес допомагає запечатати кору і може затримувати частинки матеріалу всередині смоли.

Ці деталі важливі, тому що бурштин може діяти як капсула часу. Навіть невеликий фрагмент може містити підказки про навколишнє середовище, в якому він утворився.