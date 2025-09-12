Загадочный сигнал 9 дней распространялся по Земле — сейсмологи раскрыли подробности

В сентябре 2023 сейсмологи зафиксировали уникальный сигнал, который в течение девяти дней распространялся по всей планете. В отличие от землетрясений, он состоял только из одной частоты и был слышен от Арктики до Антарктиды.
Таинственный глобальный сигнал был вызван мегацунами
Сначала его назвали "USO" — неизвестный сейсмический объект.
Это вызвало мегацунами высотой 200 метров — волну больше знаменитого Сиэтлского Спейс-Нидл.
Вода в фьорде начала колебаться взад-вперед, создавая явление сейши, около 10 000 раз отражалось на протяжении девяти дней. Именно эти колебания и зафиксировали сейсмометры по всему миру.
Ученые связывают катастрофу с изменением климата и таянием ледников, которое сделало горные склоны нестабильными. Дополнительные доказательства были получены из спутника SWOT, подтвердившего масштабы колебаний воды в фьорде.
