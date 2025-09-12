Загадочный сигнал 9 дней распространялся по Земле — сейсмологи раскрыли подробности
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Загадочный сигнал 9 дней распространялся по Земле — сейсмологи раскрыли подробности

мегацунами
Читати українською
Источник:  Science

В сентябре 2023 сейсмологи зафиксировали уникальный сигнал, который в течение девяти дней распространялся по всей планете. В отличие от землетрясений, он состоял только из одной частоты и был слышен от Арктики до Антарктиды.

Главные тезисы

  • Уникальный сигнал, распространявшийся по Земле девять дней, оказался результатом гигантского мегацунами во Восточной Гренландии.
  • Сейсмологи выявили, что глобальный сигнал был вызван масштабным смещением в фьорде Диксон, и связали катастрофу с изменением климата и таянием ледников.
  • Мегацунами высотой 200 метров вызвало колебания воды во фьорде,

Таинственный глобальный сигнал был вызван мегацунами

Сначала его назвали "USO" — неизвестный сейсмический объект.

Международная команда исследователей выяснила, что причиной явилась масштабная катастрофа в Восточной Гренландии. 16 сентября 2023 года в фьорд Диксон взошел гигантский оползень, объем которого сравним с 10 000 олимпийских бассейнов камней.

Это вызвало мегацунами высотой 200 метров — волну больше знаменитого Сиэтлского Спейс-Нидл.

Вода в фьорде начала колебаться взад-вперед, создавая явление сейши, около 10 000 раз отражалось на протяжении девяти дней. Именно эти колебания и зафиксировали сейсмометры по всему миру.

Ученые связывают катастрофу с изменением климата и таянием ледников, которое сделало горные склоны нестабильными. Дополнительные доказательства были получены из спутника SWOT, подтвердившего масштабы колебаний воды в фьорде.

Это первый случай, когда плеск воды удалось зафиксировать как вибрации, распространяющиеся сквозь земную кору по всему миру, подчеркнул сейсмолог Стивен Хикс из UCL.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео
На Индонезию обрушилось цунами, более 160 человек погибли: опубликованы жуткие фото и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Цунами накрыло территорию России после мощного землетрясения — видео
Землетрясение и цунами в России — последние подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атомные субмарины России могли попасть под удар цунами
Землетрясение и цунами создали России дополнительные проблемы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?