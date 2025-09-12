Загадковий сигнал 9 днів поширювався по Землі — сейсмологи розкрили подробиці
Загадковий сигнал 9 днів поширювався по Землі — сейсмологи розкрили подробиці

мегацунамі
Джерело:  Science

У вересні 2023 року сейсмологи зафіксували унікальний сигнал, який протягом дев’яти днів поширювався по всій планеті. На відміну від землетрусів, він складався лише з однієї частоти та був чутний від Арктики до Антарктиди.

Головні тези:

  • У вересні 2023 року сейсмологи виявили мегацунамі в Східній Гренландії, який викликав унікальний сейсмічний сигнал, що поширювався по всій планеті протягом дев'яти днів.
  • Цей глобальний сигнал був результатом гігантського зсуву у фіорді Діксон, що спричинив масштабний мегацунамі заввишки 200 метрів.
  • Дослідники пов'язують катастрофу зі зміною клімату та таненням льодовиків, що зробило гірські схили нестабільними.

Таємничий глобальний сигнал спричинило мегацунамі

Спершу його назвали "USO" — невідомий сейсмічний об’єкт.

Міжнародна команда дослідників з’ясувала, що причиною стала масштабна катастрофа у Східній Гренландії. 16 вересня 2023 року у фіорд Діксон зійшов гігантський зсув, обсяг якого можна порівняти з 10 000 олімпійських басейнів каміння.

Це спричинило мегацунамі заввишки 200 метрів — хвилю, більшу за знаменитий Сіетлський Спейс-Нідл.

Вода у фіорді почала коливатися взад-вперед, створюючи явище сейші, яке близько 10 000 разів відбивалося упродовж дев’яти днів. Саме ці коливання й зафіксували сейсмометри по всьому світу.

Вчені пов’язують катастрофу зі зміною клімату та таненням льодовиків, яке зробило гірські схили нестабільними. Додаткові докази були отримані із супутника SWOT, що підтвердив масштаби коливань води у фіорді.

Це перший випадок, коли плескіт води вдалося зафіксувати як вібрації, що поширюються крізь земну кору по всьому світу, — наголосив сейсмолог Стівен Хікс з UCL.

