Загадковий сигнал 9 днів поширювався по Землі — сейсмологи розкрили подробиці

У вересні 2023 року сейсмологи зафіксували унікальний сигнал, який протягом дев’яти днів поширювався по всій планеті. На відміну від землетрусів, він складався лише з однієї частоти та був чутний від Арктики до Антарктиди.
Головні тези:
- У вересні 2023 року сейсмологи виявили мегацунамі в Східній Гренландії, який викликав унікальний сейсмічний сигнал, що поширювався по всій планеті протягом дев'яти днів.
- Цей глобальний сигнал був результатом гігантського зсуву у фіорді Діксон, що спричинив масштабний мегацунамі заввишки 200 метрів.
- Дослідники пов'язують катастрофу зі зміною клімату та таненням льодовиків, що зробило гірські схили нестабільними.
Таємничий глобальний сигнал спричинило мегацунамі
Спершу його назвали "USO" — невідомий сейсмічний об’єкт.
Це спричинило мегацунамі заввишки 200 метрів — хвилю, більшу за знаменитий Сіетлський Спейс-Нідл.
Вода у фіорді почала коливатися взад-вперед, створюючи явище сейші, яке близько 10 000 разів відбивалося упродовж дев’яти днів. Саме ці коливання й зафіксували сейсмометри по всьому світу.
Вчені пов’язують катастрофу зі зміною клімату та таненням льодовиків, яке зробило гірські схили нестабільними. Додаткові докази були отримані із супутника SWOT, що підтвердив масштаби коливань води у фіорді.
