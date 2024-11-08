Замуж в 9 лет. Ирак может проголосовать за ужасный закон насчет детей

Новый одиозный закон, предложенный ультраконсервативными партиями мусульман-шиитов, имеет целью лишить женщин и девушек их прав. Ирак собирается сократить установленный ранее возраст согласия с 18 до 9 лет, позволяя мужчинам жениться на маленьких детях.

Ирак планирует снизить «возраст согласия» на брак для девушек до девяти лет

Предлагаемое законодательное изменение также лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство.

Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных партий шиитских мусульман, готовится проголосовать за поправку, отменяющую «закон о личном статусе» страны. Поделиться

Законодательство, также известное как Закон 188, было объявлено одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке, когда он был введен в 1959 году, и содержит общий набор правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной секты.

Руководящая коалиция говорит, что якобы этот шаг согласуется со строгим толкованием исламского права и направлен на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».

Во втором чтении поправку к закону 188 было принято 16 сентября.

Это не первый случай, когда шиитские партии в Ираке пытаются изменить закон о личном статусе — попытки изменить его провалились в 2014 и 2017 годах, главным образом из-за негативной реакции иракских женщин.

Но сейчас коалиция имеет значительное парламентское большинство и находится на грани продвижения поправки через границу. Хотя пока неясно, когда именно эта поправка будет подана в парламент для голосования. Поделиться

Иракские женщины

Нападение на женщин и девушек Ирака

Эксперты и активисты говорят, что поправка фактически упразднит важнейшие права женщин в стране.

Поправка не просто подрывает эти права, — сказала Сара Санбар, исследовательница Ирака из Human Rights Watch. — Это стерло бы их.

Атраа Аль-Хассан, международный юридический советник по правам человека и директор Model Iraqi Woman, сказала The Telegraph, что она «боится», что система управления Ираком будет заменена новой системой, известной как «Опека юриста» — шиитской системой, ставящей религиозных деятелей властвовать над государством.

Эта система является той же, что лежит в основе режимов в Афганистане и Иране, где юрист-хранитель выполняет функции верховного лидера страны.

В Ираке уже высок уровень детских браков. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), около 28 процентов женщин в Ираке выходят замуж до 18 лет. Поделиться

Это через лазейку в законе о личном статусе, позволяющую религиозным лидерам вместо судов ежегодно заключать тысячи браков, включая девушек в возрасте от 15 лет, с разрешения отца. Эти незарегистрированные браки широко распространены в экономически бедных, ультраконсервативных шиитских общинах Ирака.

Иракская женщина

Но поскольку свадьба не признается законом, девочки и их дети лишены многих прав. Например, больницы могут отказать женщинам, принимающим роды без свидетельства о браке.

По данным Human Rights Watch, поправка узаконит эти религиозные браки, подвергая молодых девушек повышенному риску сексуального и физического насилия, а также лишая их доступа к образованию и работе.

Предложенная поправка является последним шагом правящей коалиции по ограничению прав женщин.

Эта акция вызвала резонанс в социальных сетях, активисты по правам женщин обвинили правительство в попытке «легализовать изнасилование детей». В августе в Багдаде и других городах страны вспыхнули протесты. Демонстрации организовала Коалиция 188, иракская группа женщин-активисток, выступающих против внесения изменений в закон о личном статусе.

Предложенные поправки дадут гражданам-мусульманам возможность выбрать либо действующий, преимущественно светский закон о личном статусе, либо религиозный закон, в зависимости от их секты, как основу для управления своими личными делами. Поделиться

Но, наконец, это решение остается исключительно за мужчинами.