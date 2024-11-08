Замуж в 9 лет. Ирак может проголосовать за ужасный закон насчет детей

Новый одиозный закон, предложенный ультраконсервативными партиями мусульман-шиитов, имеет целью лишить женщин и девушек их прав. Ирак собирается сократить установленный ранее возраст согласия с 18 до 9 лет, позволяя мужчинам жениться на маленьких детях.
Главные тезисы
- Предложенный закон в Ираке сокращает возраст согласия на брак с 18 до 9 лет, угрожая правам женщин и детей.
- Поправка лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство, нарушая их основные права.
- Эксперты предупреждают о повышенном риске сексуального и физического насилия над молодыми девушками из-за этой поправки.
- Подобные попытки ограничения прав женщин в Ираке вызывают протесты в социальных сетях и негодование общества.
- Коалиция ультраконсервативных партий шиитских мусульман готовится к проголосованию за эту опасную поправку, игнорируя международное осуждение.
Ирак планирует снизить «возраст согласия» на брак для девушек до девяти лет
Предлагаемое законодательное изменение также лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство.
Законодательство, также известное как Закон 188, было объявлено одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке, когда он был введен в 1959 году, и содержит общий набор правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной секты.
Руководящая коалиция говорит, что якобы этот шаг согласуется со строгим толкованием исламского права и направлен на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».
Во втором чтении поправку к закону 188 было принято 16 сентября.
Это не первый случай, когда шиитские партии в Ираке пытаются изменить закон о личном статусе — попытки изменить его провалились в 2014 и 2017 годах, главным образом из-за негативной реакции иракских женщин.
Нападение на женщин и девушек Ирака
Эксперты и активисты говорят, что поправка фактически упразднит важнейшие права женщин в стране.
Поправка не просто подрывает эти права, — сказала Сара Санбар, исследовательница Ирака из Human Rights Watch. — Это стерло бы их.
Атраа Аль-Хассан, международный юридический советник по правам человека и директор Model Iraqi Woman, сказала The Telegraph, что она «боится», что система управления Ираком будет заменена новой системой, известной как «Опека юриста» — шиитской системой, ставящей религиозных деятелей властвовать над государством.
Эта система является той же, что лежит в основе режимов в Афганистане и Иране, где юрист-хранитель выполняет функции верховного лидера страны.
Это через лазейку в законе о личном статусе, позволяющую религиозным лидерам вместо судов ежегодно заключать тысячи браков, включая девушек в возрасте от 15 лет, с разрешения отца. Эти незарегистрированные браки широко распространены в экономически бедных, ультраконсервативных шиитских общинах Ирака.
Но поскольку свадьба не признается законом, девочки и их дети лишены многих прав. Например, больницы могут отказать женщинам, принимающим роды без свидетельства о браке.
По данным Human Rights Watch, поправка узаконит эти религиозные браки, подвергая молодых девушек повышенному риску сексуального и физического насилия, а также лишая их доступа к образованию и работе.
Предложенная поправка является последним шагом правящей коалиции по ограничению прав женщин.
Эта акция вызвала резонанс в социальных сетях, активисты по правам женщин обвинили правительство в попытке «легализовать изнасилование детей». В августе в Багдаде и других городах страны вспыхнули протесты. Демонстрации организовала Коалиция 188, иракская группа женщин-активисток, выступающих против внесения изменений в закон о личном статусе.
Но, наконец, это решение остается исключительно за мужчинами.
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