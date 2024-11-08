Замуж в 9 лет. Ирак может проголосовать за ужасный закон насчет детей
Категория
Мир
Дата публикации

Замуж в 9 лет. Ирак может проголосовать за ужасный закон насчет детей

Ирак
Read in English
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Новый одиозный закон, предложенный ультраконсервативными партиями мусульман-шиитов, имеет целью лишить женщин и девушек их прав. Ирак собирается сократить установленный ранее возраст согласия с 18 до 9 лет, позволяя мужчинам жениться на маленьких детях.

Главные тезисы

  • Предложенный закон в Ираке сокращает возраст согласия на брак с 18 до 9 лет, угрожая правам женщин и детей.
  • Поправка лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство, нарушая их основные права.
  • Эксперты предупреждают о повышенном риске сексуального и физического насилия над молодыми девушками из-за этой поправки.
  • Подобные попытки ограничения прав женщин в Ираке вызывают протесты в социальных сетях и негодование общества.
  • Коалиция ультраконсервативных партий шиитских мусульман готовится к проголосованию за эту опасную поправку, игнорируя международное осуждение.

Ирак планирует снизить «возраст согласия» на брак для девушек до девяти лет

Предлагаемое законодательное изменение также лишает женщин прав на развод, опеку над детьми и наследство.

Парламент Ирака, в котором доминирует коалиция консервативных партий шиитских мусульман, готовится проголосовать за поправку, отменяющую «закон о личном статусе» страны.

Законодательство, также известное как Закон 188, было объявлено одним из самых прогрессивных на Ближнем Востоке, когда он был введен в 1959 году, и содержит общий набор правил, регулирующих дела иракских семей, независимо от их религиозной секты.

Руководящая коалиция говорит, что якобы этот шаг согласуется со строгим толкованием исламского права и направлен на защиту молодых девушек от «безнравственных отношений».

Во втором чтении поправку к закону 188 было принято 16 сентября.

Это не первый случай, когда шиитские партии в Ираке пытаются изменить закон о личном статусе — попытки изменить его провалились в 2014 и 2017 годах, главным образом из-за негативной реакции иракских женщин.

Но сейчас коалиция имеет значительное парламентское большинство и находится на грани продвижения поправки через границу. Хотя пока неясно, когда именно эта поправка будет подана в парламент для голосования.

Иракские женщины

Нападение на женщин и девушек Ирака

Эксперты и активисты говорят, что поправка фактически упразднит важнейшие права женщин в стране.

Поправка не просто подрывает эти права, — сказала Сара Санбар, исследовательница Ирака из Human Rights Watch. — Это стерло бы их.

Атраа Аль-Хассан, международный юридический советник по правам человека и директор Model Iraqi Woman, сказала The Telegraph, что она «боится», что система управления Ираком будет заменена новой системой, известной как «Опека юриста» — шиитской системой, ставящей религиозных деятелей властвовать над государством.

Эта система является той же, что лежит в основе режимов в Афганистане и Иране, где юрист-хранитель выполняет функции верховного лидера страны.

В Ираке уже высок уровень детских браков. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), около 28 процентов женщин в Ираке выходят замуж до 18 лет.

Это через лазейку в законе о личном статусе, позволяющую религиозным лидерам вместо судов ежегодно заключать тысячи браков, включая девушек в возрасте от 15 лет, с разрешения отца. Эти незарегистрированные браки широко распространены в экономически бедных, ультраконсервативных шиитских общинах Ирака.

Иракская женщина

Но поскольку свадьба не признается законом, девочки и их дети лишены многих прав. Например, больницы могут отказать женщинам, принимающим роды без свидетельства о браке.

По данным Human Rights Watch, поправка узаконит эти религиозные браки, подвергая молодых девушек повышенному риску сексуального и физического насилия, а также лишая их доступа к образованию и работе.

Предложенная поправка является последним шагом правящей коалиции по ограничению прав женщин.

Эта акция вызвала резонанс в социальных сетях, активисты по правам женщин обвинили правительство в попытке «легализовать изнасилование детей». В августе в Багдаде и других городах страны вспыхнули протесты. Демонстрации организовала Коалиция 188, иракская группа женщин-активисток, выступающих против внесения изменений в закон о личном статусе.

Предложенные поправки дадут гражданам-мусульманам возможность выбрать либо действующий, преимущественно светский закон о личном статусе, либо религиозный закон, в зависимости от их секты, как основу для управления своими личными делами.

Но, наконец, это решение остается исключительно за мужчинами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Власти Ирака настаивают на деполитизации проблемы мигрантов в Беларуси
Власти Ирака настаивают на деполитизации проблемы мигрантов в Беларуси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Ираке ракетами атаковали авиабазу США. Пострадали пять военных
В Ираке ракетами атаковали авиабазу США. Пострадали пять военных
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США выводят свои войска из Ирака – что это значит
Госдеп США
войска США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?