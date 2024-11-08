Заміж у 9 років. Ірак може проголосувати за жахливий закон щодо дітей

Новий одіозний закон, запропонований ультраконсервативними партіями мусульман-шиїтів, має на меті позбавити жінок і дівчат їхніх прав. Ірак збирається скоротити встановлений раніше вік згоди з 18 до 9 років, дозволяючи чоловікам одружуватися з маленькими дітьми.
Головні тези:
- Ультраконсервативні партії Іраку пропонують закон, що дозволить шлюби з дітьми від 9 років, обмеживши права жінок і дівчат.
- Запропонована поправка позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину, порушуючи основні права населення.
- Експерти попереджають, що ця поправка призведе до підвищеного ризику сексуального та фізичного насильства над молодими дівчатами.
- Подібні спроби змінити закон про особистий статус в Іраку вже викликали протести та обурення у соціальних мережах.
- Поправка є частиною стратегії обмеження прав жінок та дітей у Іраку, що може призвести до серйозних наслідків для суспільства.
Ірак планує знизити «вік згоди» на шлюб для дівчат до дев'яти років
Пропонована законодавча зміна також позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину.
Законодавство, також відоме як Закон 188, було оголошено одним із найпрогресивніших на Близькому Сході, коли його було введено в 1959 році, та містить загальний набір правил, що регулюють справи іракських сімей, незалежно від їхньої релігійної секти.
Керівна коаліція каже, що нібито цей крок узгоджується з суворим тлумаченням ісламського права та спрямований на захист молодих дівчат від «аморальних стосунків».
У другому читанні поправку до закону 188 ухвалили 16 вересня.
Це не перший випадок, коли шиїтські партії в Іраку намагаються змінити закон про особистий статус — спроби змінити його провалилися у 2014 і 2017 роках, головним чином через негативну реакцію іракських жінок.
Напад на жінок та дівчат Іраку
Експерти та активісти кажуть, що поправка фактично скасує найважливіші права жінок у країні.
Поправка не просто підриває ці права, — сказала Сара Санбар, дослідниця Іраку з Human Rights Watch. — Це стерло б їх.
Атраа Аль-Хассан, міжнародний юридичний радник із прав людини та директор Model Iraqi Woman, сказала The Telegraph, що вона «боїться», що система управління Іраком буде замінена новою системою, відомою як «Опіка юриста» — шиїтською системою, яка ставить релігійних діячів панувати над державою.
Ця система є тією самою, що лежить в основі режимів в Афганістані та Ірані, де юрист-охоронець виконує функції верховного лідера країни.
Це через лазівку в законі про особистий статус, яка дозволяє релігійним лідерам, замість судів, щороку укладати тисячі шлюбів, включно з дівчатами віком від 15 років, з дозволу батька. Ці незареєстровані шлюби широко поширені в економічно бідних, ультраконсервативних шиїтських громадах Іраку.
Але оскільки весілля не визнається законом, дівчата та їхні діти позбавлені багатьох прав. Наприклад, лікарні можуть відмовити жінкам, які приймають до пологів без свідоцтва про шлюб.
За даними Human Rights Watch, поправка узаконить ці релігійні шлюби, піддаючи молодих дівчат підвищеному ризику сексуального та фізичного насильства, а також позбавляючи їх доступу до освіти та роботи.
Запропонована поправка є останнім кроком правлячої коаліції щодо обмеження прав жінок.
Ця акція викликала резонанс у соціальних мережах, активісти за права жінок звинуватили уряд у спробі «легалізувати зґвалтування дітей». У серпні в Багдаді та інших містах країни спалахнули протести. Демонстрації організувала Коаліція 188, іракська група жінок-активісток, які виступають проти внесення змін до закону про особистий статус.
Але, зрештою, це рішення залишається виключно за чоловіками.
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