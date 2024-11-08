Заміж у 9 років. Ірак може проголосувати за жахливий закон щодо дітей

Новий одіозний закон, запропонований ультраконсервативними партіями мусульман-шиїтів, має на меті позбавити жінок і дівчат їхніх прав. Ірак збирається скоротити встановлений раніше вік згоди з 18 до 9 років, дозволяючи чоловікам одружуватися з маленькими дітьми.

Ірак планує знизити «вік згоди» на шлюб для дівчат до дев'яти років

Пропонована законодавча зміна також позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину.

Парламент Іраку, в якому домінує коаліція консервативних партій мусульман-шиїтів, готується проголосувати за поправку, яка скасовує «закон про особистий статус» країни. Поширити

Законодавство, також відоме як Закон 188, було оголошено одним із найпрогресивніших на Близькому Сході, коли його було введено в 1959 році, та містить загальний набір правил, що регулюють справи іракських сімей, незалежно від їхньої релігійної секти.

Керівна коаліція каже, що нібито цей крок узгоджується з суворим тлумаченням ісламського права та спрямований на захист молодих дівчат від «аморальних стосунків».

У другому читанні поправку до закону 188 ухвалили 16 вересня.

Це не перший випадок, коли шиїтські партії в Іраку намагаються змінити закон про особистий статус — спроби змінити його провалилися у 2014 і 2017 роках, головним чином через негативну реакцію іракських жінок.

Але зараз коаліція має значну парламентську більшість і знаходиться на межі просування поправки через межу. Хоча поки неясно, коли саме ця поправка буде подана до парламенту для голосування. Поширити

Іракські жінки

Напад на жінок та дівчат Іраку

Експерти та активісти кажуть, що поправка фактично скасує найважливіші права жінок у країні.

Поправка не просто підриває ці права, — сказала Сара Санбар, дослідниця Іраку з Human Rights Watch. — Це стерло б їх.

Атраа Аль-Хассан, міжнародний юридичний радник із прав людини та директор Model Iraqi Woman, сказала The Telegraph, що вона «боїться», що система управління Іраком буде замінена новою системою, відомою як «Опіка юриста» — шиїтською системою, яка ставить релігійних діячів панувати над державою.

Ця система є тією самою, що лежить в основі режимів в Афганістані та Ірані, де юрист-охоронець виконує функції верховного лідера країни.

В Іраку вже високий рівень дитячих шлюбів. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), близько 28 відсотків жінок в Іраку виходять заміж до 18 років. Поширити

Це через лазівку в законі про особистий статус, яка дозволяє релігійним лідерам, замість судів, щороку укладати тисячі шлюбів, включно з дівчатами віком від 15 років, з дозволу батька. Ці незареєстровані шлюби широко поширені в економічно бідних, ультраконсервативних шиїтських громадах Іраку.

Іракська жінка

Але оскільки весілля не визнається законом, дівчата та їхні діти позбавлені багатьох прав. Наприклад, лікарні можуть відмовити жінкам, які приймають до пологів без свідоцтва про шлюб.

За даними Human Rights Watch, поправка узаконить ці релігійні шлюби, піддаючи молодих дівчат підвищеному ризику сексуального та фізичного насильства, а також позбавляючи їх доступу до освіти та роботи.

Запропонована поправка є останнім кроком правлячої коаліції щодо обмеження прав жінок.

Ця акція викликала резонанс у соціальних мережах, активісти за права жінок звинуватили уряд у спробі «легалізувати зґвалтування дітей». У серпні в Багдаді та інших містах країни спалахнули протести. Демонстрації організувала Коаліція 188, іракська група жінок-активісток, які виступають проти внесення змін до закону про особистий статус.

Запропоновані поправки дадуть громадянам-мусульманам можливість вибрати або чинний, переважно світський закон про особистий статус, або релігійний закон — залежно від їхньої секти — як основу для управління своїми особистими справами. Поширити

Але, зрештою, це рішення залишається виключно за чоловіками.