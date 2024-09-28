США виводять свої війська з Іраку ― що це означає

Офіційний Вашингтон ухвалив рішення щодо згортання військової місії для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку.

Штати виведуть свої сили з Іраку

Як зазначає Держдеп США, остаточне завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року.

Однак наразі невідомі реальні масштаби виведення військ.

Окрім того, наголошується, що запланований перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.

Оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року. Поширити

Також вказано, що Вища військова комісія повинна сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання.

Насамперед йдеться про процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися.

Як Ірак коментує рішення США

Влада Іраку публічно висловила вдячність коаліції за підтримку і допомогу, надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку.

Ми наголошуємо на необхідності продовження всіх зусиль для того, щоб загроза з боку цієї терористичної організації жодним чином не повернулася, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Ірак звертає увагу на те, що цей історичний перехід знаменує собою десятиріччя з часу формування військової місії Коаліції в Іраку.