США виводять свої війська з Іраку ― що це означає

Офіційний Вашингтон ухвалив рішення щодо згортання військової місії для боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку.
Головні тези:
- Рішення США про виведення військ з Іраку означає завершення військової місії проти терористичного угрупування 'Ісламська держава'.
- Планується перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки для підтримки іракських сил та запобігання поверненню терористичної загрози.
- Влада Іраку висловила вдячність за підтримку коаліції та наголосила на продовженні спільних зусиль у боротьбі з тероризмом.
Штати виведуть свої сили з Іраку
Як зазначає Держдеп США, остаточне завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше вересня 2025 року.
Однак наразі невідомі реальні масштаби виведення військ.
Окрім того, наголошується, що запланований перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки таким чином, щоб підтримувати іракські сили і зберігати тиск на ІДІЛ.
Також вказано, що Вища військова комісія повинна сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання.
Насамперед йдеться про процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися.
Як Ірак коментує рішення США
Влада Іраку публічно висловила вдячність коаліції за підтримку і допомогу, надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку.
Ірак звертає увагу на те, що цей історичний перехід знаменує собою десятиріччя з часу формування військової місії Коаліції в Іраку.
Окрім того, влада країни має намір продовжувати взаємодіяти зі Сполученими Штатами та іншими членами коаліції з метою встановлення двосторонніх відносин у сфері безпеки, де це доцільно.
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