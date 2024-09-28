США выводят свои войска из Ирака – что это значит
Категория
Мир
Дата публикации

США выводят свои войска из Ирака – что это значит

Госдеп США
войска США
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Официальный Вашингтон принял решение о сворачивании военной миссии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке.

Главные тезисы

  • Решение США о выводе войск из Ирака означает завершение военной миссии против террористической группировки “Исламское государство”.
  • Планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности для поддержки иракских сил и предотвращения возвращения террористической угрозы.
  • Власти Ирака выразили благодарность за поддержку коалиции и отметили продолжение совместных усилий в борьбе с терроризмом.

Штаты выведут свои силы из Ирака

Как отмечает Госдеп США, окончательное завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.

Однако пока неизвестны реальные масштабы вывода войск.

Кроме того, указано, что планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

Поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, действующая в Сирии военная миссия Коалиции… продолжится до сентября 2026 года.

Также указано, что Высшая военная комиссия должна сформулировать процедуры, необходимые для достижения того, что указано в вышеуказанных пунктах, сроки и механизмы их выполнения.

В первую очередь речь идет о процедурах обеспечения физической защиты советников Коалиции, присутствовавших в Ираке в течение переходного периода, в соответствии с Конституцией и законами Ирака. Практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались.

Как Ирак комментирует решение США

Власти Ирака публично выразили благодарность коалиции за поддержку и помощь, оказанную иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Мы подчеркиваем необходимость продолжения всех усилий для того, чтобы угроза со стороны этой террористической организации никак не вернулась, — сказано в официальном заявлении.

Ирак обращает внимание на то, что этот исторический переход знаменует десятилетие со времени формирования военной миссии Коалиции в Ираке.

Кроме того, власти страны намерены продолжать взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими членами коалиции с целью установления двусторонних отношений в сфере безопасности, где это целесообразно.

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