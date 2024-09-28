США выводят свои войска из Ирака – что это значит

Официальный Вашингтон принял решение о сворачивании военной миссии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Ираке.

Штаты выведут свои силы из Ирака

Как отмечает Госдеп США, окончательное завершение миссии планируется в течение следующих 12 месяцев, но не позднее сентября 2025 года.

Однако пока неизвестны реальные масштабы вывода войск.

Кроме того, указано, что планируется переход к двустороннему партнерству в сфере безопасности таким образом, чтобы поддерживать иракские силы и сохранять давление на ИГИЛ.

Поскольку Ирак является ключевым членом Коалиции, а также с целью предотвращения возвращения террористической угрозы ИГИЛ с северо-востока Сирии, и при условии соблюдения условий на местах и консультаций между Ираком, США и членами Коалиции, действующая в Сирии военная миссия Коалиции… продолжится до сентября 2026 года. Поделиться

Также указано, что Высшая военная комиссия должна сформулировать процедуры, необходимые для достижения того, что указано в вышеуказанных пунктах, сроки и механизмы их выполнения.

В первую очередь речь идет о процедурах обеспечения физической защиты советников Коалиции, присутствовавших в Ираке в течение переходного периода, в соответствии с Конституцией и законами Ирака. Практические шаги по выполнению этих обязательств уже начались.

Как Ирак комментирует решение США

Власти Ирака публично выразили благодарность коалиции за поддержку и помощь, оказанную иракским силам безопасности для противостояния этой общей угрозе и обеспечения территориального поражения ИГИЛ в Ираке.

Мы подчеркиваем необходимость продолжения всех усилий для того, чтобы угроза со стороны этой террористической организации никак не вернулась, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Ирак обращает внимание на то, что этот исторический переход знаменует десятилетие со времени формирования военной миссии Коалиции в Ираке.