В Іраку ракетами атакували авіабазу США. Постраждали пʼятеро військових

Що відомо про ракетну атаку авіабази США

Як зазначається, дві ракети "Катюша" були випущені по авіабазі Аль-Асад на заході Іраку, повідомили два джерела в іракських службах безпеки.

Одне з іракських джерел безпеки повідомило, що ракети впали на базу. Незрозуміло, чи була атака пов'язана з погрозами Ірану вжити заходів у відповідь на вбивства.

Раніше Іран заявив, що США несуть відповідальність за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані через підтримку Ізраїлю.

Представники США, які побажали залишитися анонімними, повідомили, що один із американців отримав серйозні поранення. За їх словами, кількість жертв ґрунтувалася на початкових звітах, які ще можуть змінитися.

Наразі персонал бази проводить оцінку збитків після атаки.

Що цьому передувало

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в розмові з ізраїльським візаві Ісраелем Кацом передав попередження від Ірану про його готовність напасти на Ізраїль.

Неофіційно повідомляли, що Сполучені Штати очікують помсти Ірану Ізраїлю у зв’язку з убивством одного з лідерів угруповання ХАМАС вже 5 або 6 серпня.

США вирішили відправити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

За даними Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня, у день жалоби і посту в євреїв.

Нагадаємо, одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили вранці 31 липня у столиці Ірану.