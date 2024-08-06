В Ираке ракетами атаковали авиабазу США. Пострадали пять военных
Категория
Мир
Дата публикации

В Ираке ракетами атаковали авиабазу США. Пострадали пять военных

В Ираке ракетами атаковали авиабазу США. Пострадали пять военных
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Источник:  Reuters

6 августа авиабазу США Аль-Асад атаковали двумя ракетами типа "Катюша". В результате удара пострадали по меньшей мере пятеро американских военных.

Главные тезисы

  • В августе американскую авиабазу в Ираке атаковали ракетами, ранения получили пять военных.
  • Атака возможно была ответом на убийство лидера группировки ХАМАС Исмаила Гании в Иране, за которое Иран обвинил США.
  • Предупреждения о возможной атаке на Израиль со стороны Ирана вызвали напряженную ситуацию и меры предосторожности со стороны США.

Что известно о ракетной атаке авиабазы США

Как отмечается, две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности.

Один из иракских источников безопасности сообщил, что ракеты упали на базу. Непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства.

Ранее Иран заявил, что США несут ответственность за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране из-за поддержки Израиля.

Представители США, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что один из американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв основывалось на начальных отчетах, которые еще могут измениться.

В настоящее время персонал базы проводит оценку ущерба после атаки.

Что этому предшествовало

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о готовности напасть на Израиль.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже 5 или 6 августа.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

По данным Sky News Arabia, Иран планирует атаковать Израиль 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Напомним, одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ганию убили утром 31 июля в столице Ирана.

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