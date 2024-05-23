Западные аналитики составили рецепт победы Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Западные аналитики составили рецепт победы Украины в войне

ВСУ
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Источник:  Defense One

Журналисты издания Defense One и западные аналитики отмечают, что, несмотря на продвижение оккупационной армии РФ на фронте, Украина находится далеко не в критическом положении.

Как США и партнеры могут помочь Украине быстрее победить в войне

В частности, старший политолог в RAND Эндрю Радин отмечает, что с самого начала развязанной Россией преступной войны стала заметна осторожность администрации президента США Джо Байдена.

Радин подчеркнул, что США слишком медленно увеличивают объем военной помощи Украине.

В апреле 2022 года было объявлено о буксируемой артиллерии, в июне 2022 года — о колесных ракетных комплексах HIMARS, в декабре 2022 года — о противовоздушной обороне Patriot, в январе 2023 года — о наземных боевых машинах, в июле а в апреле — об армейских тактических ракетных комплексах наземного базирования (ATACMS), — подчеркивают авторы материала.

Аналитики и журналисты издания отмечают, что изменение позиции США по нескольким аспектам могло бы значительно улучшить военное положение Украины с минимальным риском опасных действий России.

В частности, администрация Байдена могла бы снять запрет на использование Украиной американских вооружений для ударов по стратегическим объектам и военным целям на территории России.

Кроме того, как отмечается в материале, США могут расширить собственное военное присутствие в Украине.

Советники западных стран должны понимать состояние и потребности сил обороны для обеспечения необходимого качественного преимущества.

Отмечается, что если персонал из граждан США погибнет в результате каких-либо трагических обстоятельств в Украине, Белый дом будет иметь широкий спектр мер по контролю над реакцией на этот инцидент.

Кроме того, аналитики отмечают, что США должны расширять собственные операции в космосе и киберпространстве в ответ на кибератаки России против американских космических провайдеров и глушение против союзников по НАТО.

Россия может пойти на эскалацию, увеличив количество кибератак или других ответных действий, но при этом она рискует разоблачить свои уловки и потерять возможность использовать такие атаки в будущем.

Дополнительные действия США также могут подтолкнуть других членов Североатлантического союза к усилению поддержки, поскольку союзники традиционно полагаются на США как на лидера. Германия не предоставляла танки Leopard, пока США не предоставили Abrams. Возможно, дальнейшая американская поддержка приведет к тому, что Германия предоставит Taurus, собственную крылатую ракету большой дальности. С узкой американской точки зрения большее участие США — это возможность испытать новые возможности и получить опыт помощи партнеру, противостоящему численно превосходящему противнику. Такой опыт может быть очень важным для помощи Тайваню в противостоянии китайской агрессии, отметил Радин.

Запад хочет избежать военного столкновения с Россией

Россия не может бесконечно долго нести непропорциональные потери в живой силе и материальных средствах.

Снятие ограничений на американскую помощь позволит Украине отвлечь российские войска и преодолеть их численное преимущество, особенно в то время, когда возобновление российских атак оказывает давление на Украину.

Соединенные Штаты и их союзники должны воспользоваться необходимой сдержанностью России по отношению к НАТО и сделать больше, чтобы помочь Украине победить Россию. Администрация Байдена по понятным причинам была осторожна в начале войны. Сейчас есть возможность для гораздо более интенсивной роли США, — отмечают авторы материала.

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