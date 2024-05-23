Журналисты издания Defense One и западные аналитики отмечают, что, несмотря на продвижение оккупационной армии РФ на фронте, Украина находится далеко не в критическом положении.
Как США и партнеры могут помочь Украине быстрее победить в войне
В частности, старший политолог в RAND Эндрю Радин отмечает, что с самого начала развязанной Россией преступной войны стала заметна осторожность администрации президента США Джо Байдена.
Радин подчеркнул, что США слишком медленно увеличивают объем военной помощи Украине.
Аналитики и журналисты издания отмечают, что изменение позиции США по нескольким аспектам могло бы значительно улучшить военное положение Украины с минимальным риском опасных действий России.
В частности, администрация Байдена могла бы снять запрет на использование Украиной американских вооружений для ударов по стратегическим объектам и военным целям на территории России.
Кроме того, как отмечается в материале, США могут расширить собственное военное присутствие в Украине.
Советники западных стран должны понимать состояние и потребности сил обороны для обеспечения необходимого качественного преимущества.
Отмечается, что если персонал из граждан США погибнет в результате каких-либо трагических обстоятельств в Украине, Белый дом будет иметь широкий спектр мер по контролю над реакцией на этот инцидент.
Кроме того, аналитики отмечают, что США должны расширять собственные операции в космосе и киберпространстве в ответ на кибератаки России против американских космических провайдеров и глушение против союзников по НАТО.
Россия может пойти на эскалацию, увеличив количество кибератак или других ответных действий, но при этом она рискует разоблачить свои уловки и потерять возможность использовать такие атаки в будущем.
Запад хочет избежать военного столкновения с Россией
Россия не может бесконечно долго нести непропорциональные потери в живой силе и материальных средствах.
Снятие ограничений на американскую помощь позволит Украине отвлечь российские войска и преодолеть их численное преимущество, особенно в то время, когда возобновление российских атак оказывает давление на Украину.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-