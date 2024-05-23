Журналісти видання Defense One та західні аналітики зазначають, що попри просування окупаційної армії РФ на фронті, Україна перебуває далеко не в критичному становищі.

Як США та партнери можуть допомогти Україні швидше перемогти у війні

Зокрема, старший політолог в RAND Ендрю Радін зазначає, що від самого початку розв’язаної Росією злочинної війни стало помітно обережність адміністрації президента США Джо Байдена.

Радін підкреслив, що США занадто повільно збільшують обсяги військової допомоги Україні.

У квітні 2022 року було оголошено про буксирувану артилерію, у червні 2022 року — про колісні ракетні комплекси HIMARS, у грудні 2022 року — про протиповітряну оборону Patriot, у січні 2023 року — про наземні бойові машини, у липні 2023 року — про касетні боєприпаси, а у квітні — про армійські тактичні ракетні комплекси наземного базування (ATACMS), — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Аналітики та журналісти видання наголошують, що зміна позиції США по кількох аспектах могла б значно покращити військове становище України з мінімальним ризиком небезпечних дій з боку Росії.

Зокрема, адміністрація Байдена могла б зняти заборону на використання Україною американських озброєнь для ударів по стратегічних об’єктах і військових цілях на території Росії.

Окрім цього, як зазначається у матеріалі, США можуть розширити власну військову присутність в Україні.

Радники західних країн мають розуміти стан та потреби Сил оборони для забезпечення необхідної якісної переваги.

Зазначається, що якщо персонал з громадян США загине внаслідок якихось трагічних обставин в Україні, Білий дім матиме широкий спектр заходів для контролю над реакцією на цей інцидент.

Окрім цього аналітики зазначають, що США мають розширювати власні операції в космосі і кіберпросторі у відповідь на кібератаки Росії проти американських космічних провайдерів і глушіння проти союзників по НАТО.

Росія може піти на ескалацію, збільшивши кількість кібератак або інших дій у відповідь, але при цьому вона ризикує викрити свої хитрощі і втратити можливість використовувати такі атаки в майбутньому.

Додаткові дії США також можуть підштовхнути інших членів Альянсу до посилення підтримки, оскільки союзники традиційно покладаються на США як на лідера. Німеччина не надавала танки Leopard, доки США не надали Abrams. Можливо, подальша американська підтримка призведе до того, що Німеччина надасть Taurus, власну крилату ракету великої дальності. З вузької американської точки зору, більша участь США — це можливість випробувати нові можливості і отримати досвід допомоги партнеру, який протистоїть чисельно переважаючому супротивнику. Такий досвід може бути дуже важливим для допомоги Тайваню в протистоянні китайській агресії, — зазначив Радін. Поширити

Захід хоче уникнути війського зіткнення з Росією

Росія не може нескінченно довго нести непропорційні втрати в живій силі і матеріальних засобах.

Зняття обмежень на американську допомогу дозволить Україні відволікти російські війська і подолати їхню чисельну перевагу, особливо в той час, коли поновлення російських атак чинить тиск на Україну.