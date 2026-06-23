Западные спецслужбы бьют тревогу из-за появления разрушительного и сверхмощного ИИ

Разведки Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады обратились к миру с экстренным предупреждением. Согласно их данным, уже через несколько месяцев появится сверхмощный и очень опасный вид искусственного интеллекта, способный осуществлять разрушительные кибератаки против правительств и бизнеса.
Главные тезисы
- С заявлением по этому поводу также выступила эксперт по вопросам национальной безопасности и искусственного интеллекта Центра исследований США при Сиднейском университете Оливия Шен.
- По ее словам, правительства уже располагают такими моделями ИИ, способности которых даже трудно представить.
Новый ИИ может спровоцировать катастрофические последствия для государств и бизнеса
Такое предупреждение содержится в редком заявлении разведывательных ведомств стран альянса "Пять глаз".
В него входят Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада.
Западные разведчики решили публично обратиться к мировым лидерам, а также бизнесу с призывом "действовать уже сейчас".
Они признают тот факт, что ИИ "со временем поможет улучшить киберзащиту", несмотря на это, также предупреждают, что он одновременно повышает скорость, масштабы и уровень сложности киберугроз.
Что важно понимать, это может произойти уже в ближайшие месяцы.
По мнению иностранных разведчиков, молниеносный прогресс в совершенствовании моделей ИИ указывает на то, что эта технология снизит барьеры для преступников, а также увеличит скорость и сложность атак.
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