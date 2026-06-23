Западные спецслужбы бьют тревогу из-за появления разрушительного и сверхмощного ИИ

Разведки Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады обратились к миру с экстренным предупреждением. Согласно их данным, уже через несколько месяцев появится сверхмощный и очень опасный вид искусственного интеллекта, способный осуществлять разрушительные кибератаки против правительств и бизнеса.

Новый ИИ может спровоцировать катастрофические последствия для государств и бизнеса

Такое предупреждение содержится в редком заявлении разведывательных ведомств стран альянса "Пять глаз".

В него входят Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада.

Западные разведчики решили публично обратиться к мировым лидерам, а также бизнесу с призывом "действовать уже сейчас".

Они признают тот факт, что ИИ "со временем поможет улучшить киберзащиту", несмотря на это, также предупреждают, что он одновременно повышает скорость, масштабы и уровень сложности киберугроз.

Передовые модели искусственного интеллекта превзойдут нынешние ожидания отрасли и в корне изменят как наступательные, так и оборонные возможности в киберпространстве, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, это может произойти уже в ближайшие месяцы.