Западные спецслужбы бьют тревогу из-за появления разрушительного и сверхмощного ИИ
Категория
Технологии
Дата публикации

Западные спецслужбы бьют тревогу из-за появления разрушительного и сверхмощного ИИ

Новый ИИ может спровоцировать катастрофические последствия для государств и бизнеса
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Источник:  online.ua

Разведки Австралии, США, Великобритании, Новой Зеландии и Канады обратились к миру с экстренным предупреждением. Согласно их данным, уже через несколько месяцев появится сверхмощный и очень опасный вид искусственного интеллекта, способный осуществлять разрушительные кибератаки против правительств и бизнеса.

Главные тезисы

  • С заявлением по этому поводу также выступила эксперт по вопросам национальной безопасности и искусственного интеллекта Центра исследований США при Сиднейском университете Оливия Шен.
  • По ее словам, правительства уже располагают такими моделями ИИ, способности которых даже трудно представить.

Новый ИИ может спровоцировать катастрофические последствия для государств и бизнеса

Такое предупреждение содержится в редком заявлении разведывательных ведомств стран альянса "Пять глаз".

В него входят Австралия, США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада.

Западные разведчики решили публично обратиться к мировым лидерам, а также бизнесу с призывом "действовать уже сейчас".

Они признают тот факт, что ИИ "со временем поможет улучшить киберзащиту", несмотря на это, также предупреждают, что он одновременно повышает скорость, масштабы и уровень сложности киберугроз.

Передовые модели искусственного интеллекта превзойдут нынешние ожидания отрасли и в корне изменят как наступательные, так и оборонные возможности в киберпространстве, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, это может произойти уже в ближайшие месяцы.

По мнению иностранных разведчиков, молниеносный прогресс в совершенствовании моделей ИИ указывает на то, что эта технология снизит барьеры для преступников, а также увеличит скорость и сложность атак.

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