Західні спецслужби б'ють на сполох через появу руйнівного та надпотужного ШІ

Розвідки Австралії, США, Великої Британії, Нової Зеландії та Канади звернулися до світу з екстреним попередженням. Згідно з їхніми даними, уже за кілька місяців з'явиться надпотужний та дуже небезпечний вид штучного інтелекту, що буде здатний здійснювати руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу.

Новий ШІ може завдати катастрофічних наслідків державам та бізнесу

Таке попередження міститься у рідкісній заяві розвідувальних відомств країн альянсу "П'ять очей".

До його складу входять Австралія, США, Велика Британія, Нова Зеландія та Канада.

Західні розвідники вирішили публічно звернутися до світових лідерів, а також бізнесу із закликом "діяти вже зараз".

Вони визнають той факт, що ШІ "з часом допоможе покращити кіберзахист”, попри це, також попереджають, що він одночасно підвищує швидкість, масштаби та рівень складності кіберзагроз.

Передові моделі штучного інтелекту перевершать нинішні очікування галузі й докорінно змінять як наступальні, так і оборонні можливості в кіберпросторі, — мовиться в офіційній заяві. Поширити

Що важливо розуміти, це може статися вже найближчими місяцями.