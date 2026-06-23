Західні спецслужби б'ють на сполох через появу руйнівного та надпотужного ШІ

Розвідки Австралії, США, Великої Британії, Нової Зеландії та Канади звернулися до світу з екстреним попередженням. Згідно з їхніми даними, уже за кілька місяців з'явиться надпотужний та дуже небезпечний вид штучного інтелекту, що буде здатний здійснювати руйнівні кібератаки проти урядів та бізнесу.
Головні тези:
- З заявою з цього приводу також виступила експертка з питань національної безпеки та штучного інтелекту Центру досліджень США при Сіднейському університеті Олівія Шен.
- За її словами, уряди вже мають у своєму розпорядженні такі моделі ШІ, здібності яких навіть важко уявити.
Новий ШІ може завдати катастрофічних наслідків державам та бізнесу
Таке попередження міститься у рідкісній заяві розвідувальних відомств країн альянсу "П'ять очей".
До його складу входять Австралія, США, Велика Британія, Нова Зеландія та Канада.
Західні розвідники вирішили публічно звернутися до світових лідерів, а також бізнесу із закликом "діяти вже зараз".
Вони визнають той факт, що ШІ "з часом допоможе покращити кіберзахист”, попри це, також попереджають, що він одночасно підвищує швидкість, масштаби та рівень складності кіберзагроз.
Що важливо розуміти, це може статися вже найближчими місяцями.
На переконання іноземних розвідників, блискавичний прогрес у вдосконаленні моделей ШІ вказує на те, що ця технологія знизить бар'єри для злочинців, а також збільшить швидкість і складність атак.
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