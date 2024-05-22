Воин спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken" с позывным "Драго" рассказал журналистам, как происходит наступление армии РФ на Харьковщине, а также о том, как хитрость и сообразительность могут спасти жизнь на фронте.
Что происходит в Харьковской области
Новое наступление солдат РФ на Харьковщину началось с того, что вражеские группы спецназа под прикрытием артиллерийского огня на одном из участков границы ночью проникли через украинские опорные пункты и начали атаковать наши силы с тыла.
Именно тогда группа в составе шести украинских бойцов, которой руководил «Драго», оказалась в окружении врага, который преобладал количеством.
Рассчитывая на крепость блиндажей, разведчики неожиданно для всех запросил огонь украинской артиллерии на свою позицию.
Воин ГУР раскрыл подробности тяжелых ближних боев с российскими захватчиками
После подвига разведчика начались ближние стрелковые бои.
Двое друзей и боевых собратьев «Драго» из группы подкрепления были тяжело ранены – одного разведчик сумел спасти, затащив в траншею.
Стоит отметить, что за свои действия в бою «Драго» награжден орденом «За мужество» III степени.
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