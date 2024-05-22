Запросил огонь артиллерии на себя. Как разведчик ГУР "Драго" спас собратьев
Категория
Украина
Дата публикации

Запросил огонь артиллерии на себя. Как разведчик ГУР "Драго" спас собратьев

воин ГУР
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Источник:  The Times

Воин спецподразделения ГУР МО Украины "Kraken" с позывным "Драго" рассказал журналистам, как происходит наступление армии РФ на Харьковщине, а также о том, как хитрость и сообразительность могут спасти жизнь на фронте.

Что происходит в Харьковской области

Новое наступление солдат РФ на Харьковщину началось с того, что вражеские группы спецназа под прикрытием артиллерийского огня на одном из участков границы ночью проникли через украинские опорные пункты и начали атаковать наши силы с тыла.

Мы видели, как они профессионально и слаженно работают – это было на высоком уровне. У них были автоматы Калашникова последнего образца, приборы ночного видения. Все их движение прикрывалось точным огнем, – рассказывает «Драго».

Именно тогда группа в составе шести украинских бойцов, которой руководил «Драго», оказалась в окружении врага, который преобладал количеством.

Рассчитывая на крепость блиндажей, разведчики неожиданно для всех запросил огонь украинской артиллерии на свою позицию.

Это сработало. Артиллерия убила не менее трех из них, и россияне отступили. Потом приехала наша группа подкрепления, – вспоминает воин.

Фото: DIUkraine

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После подвига разведчика начались ближние стрелковые бои.

Двое друзей и боевых собратьев «Драго» из группы подкрепления были тяжело ранены – одного разведчик сумел спасти, затащив в траншею.

Еще один украинский воин погиб смертью храбрых. Честь и вечная слава! Позиции в селе Красное Харьковской области группа разведчиков удерживала в течение 16 часов, что позволило Силам безопасности и обороны Украины осуществить перегруппировку, стабилизировать ситуацию и сдержать врага от дальнейшего продвижения, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что за свои действия в бою «Драго» награжден орденом «За мужество» III степени.

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