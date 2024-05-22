Воїн спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken” з позивним “Драґо” розповів журналістам, як відбувається наступ армії РФ на Харківщині, а також про те, як хитрість та кмітливість можуть врятувати життя на фронті.
Що насправді відбувається у Харківській області
Новий наступ солдатів РФ на Харківщину почався з того, що ворожі групи спецназу під прикриттям артилерійського вогню на одній із ділянок кордону вночі проникли крізь українські опорні пункти та почали атакувати наші сили з тилу.
Саме тоді група у складі шести українських бійців, якою керував «Драґо», опинилась в оточенні ворога, який переважав кількісно.
Розраховуючи на міцність бліндажів, розвідники неочікувано для всіх запросив вогонь української артилерії на свою позицію.
Воїн ГУР розкрив подробиці важких ближніх боїв з російськими загарбниками
Після подвигу розвідника почалися ближні стрілецькі бої.
Двоє друзів і бойових побратимів «Драґо» з групи підкріплення буля тяжко поранені ― одного розвідник зумів врятувати, затягнувши до траншеї.
Варто зазначити, що за свої дії в бою «Драґо» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.
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