Запросив вогонь артилерії на себе. Як розвідник ГУР "Драґо" врятував побратимів
Категорія
Україна
Дата публікації

Запросив вогонь артилерії на себе. Як розвідник ГУР "Драґо" врятував побратимів

воїн “Kraken”
Джерело:  The Times

 Воїн спецпідрозділу ГУР МО України “Kraken” з позивним “Драґо” розповів журналістам, як відбувається наступ армії РФ на Харківщині, а також про те, як хитрість та кмітливість можуть врятувати життя на фронті.

Що насправді відбувається у Харківській області

Новий наступ солдатів РФ на Харківщину почався з того, що ворожі групи спецназу під прикриттям артилерійського вогню на одній із ділянок кордону вночі проникли крізь українські опорні пункти та почали атакувати наші сили з тилу.

 Ми бачили, як вони професійно та злагоджено працюють — це було на високому рівні. У них були автомати Калашникова останнього зразка, прилади нічного бачення. Весь їхній рух прикривався влучним вогнем, — розповідає «Драґо».

 Саме тоді група у складі шести українських бійців, якою керував «Драґо», опинилась в оточенні ворога, який переважав кількісно.

Розраховуючи на міцність бліндажів, розвідники неочікувано для всіх запросив вогонь української артилерії на свою позицію.  

 Це спрацювало. Артилерія вбила щонайменше трьох із них, і росіяни відступили. Потім приїхала наша група підкріплення, — згадує воїн.

Фото: DIUkraine

Воїн ГУР розкрив подробиці важких ближніх боїв з російськими загарбниками

Після подвигу розвідника почалися ближні стрілецькі бої.

Двоє друзів і бойових побратимів «Драґо» з групи підкріплення буля тяжко поранені ― одного розвідник зумів врятувати, затягнувши до траншеї.

 Ще один український воїн поліг смертю хоробрих. Честь і вічна слава! Позиції у селі Красне Харківської області група розвідників утримувала впродовж 16 годин, що дозволило Силам безпеки і оборони України здійснити перегрупування, стабілізувати ситуацію та стримати ворога від подальшого просування, — йдеться в повідомленні.

 Варто зазначити, що за свої дії в бою «Драґо» нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

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